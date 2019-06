Cette fois, ce sont les ailes de certains Boeing qui posent problème

Décidément, les ennuis s'accumulent pour Boeing. L'autorité américaine de l'aviation civile a désormais identifié des pièces défectueuses sur les ailes des Boeing MAX et NG. Le constructeur a 10 jours pour agir.

En effet, l'autorité de l'aviation civile américaine a fait savoir dimanche qu'une pièce des Boeing 737 MAX et NG pourrait présenter des défauts de fabrication. La FAA vise des glissières de becs de bord d'attaque fabriquées par un sous-traitant. Ces becs de bord d'attaque sont des panneaux mobiles situés à l'avant des ailes. Ils augmentent la portance et diminuent la vitesse de décrochage. Ils permettent donc de raccourcir les décollages et les atterrissages.