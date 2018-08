Charleroi Airport veut s'émanciper de Ryanair

L’aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud est l’un des plus impactés par la grève des pilotes de la compagnie low cost. Avec 82 vols supprimés et 14.000 passagers concernés, c’est 70% de son trafic Ryanair qui se retrouve perturbé.

Les grèves Ryanair se poursuivent… et se ressemblent? Cette fois, ça pourrait être la goutte d’eau dans les réacteurs. Si la grève des pilotes a pris de l’ampleur en touchant l’Irlande, la Suède, l’Allemagne et les Pays-Bas, c’est bien l’aéroport carolo qui pourrait y perdre le plus. Car il n’est ni plus ni moins la première base continentale de la compagnie low-cost. C’est aussi la troisième plus importante implantation de Ryanair, avec 22 Boeing 737-800.