Chez Brussels Airlines, des défis, mais aussi beaucoup de questions...

L’accord conclu entre la Lufthansa et l’Etat belge à propos de Brussels Airlines lui donnera un souffle nouveau. Mais il faudra utiliser cette respiration à bon escient dans un contexte très difficile.

Peut-être que Carsten Spohr, CEO de la Lufthansa, croyait qu’il ne ferait qu’une bouchée des (petits) Belges, mais il s’est alors trompé. Là où il avait conclu rapidement avec des prêts pour Swiss, Austrian et sa propre compagnie, les Belges ont usé de leur spécialité : faire traîner les négociations.

Vu le résultat, il est probable que les équipes de Sophie Wilmès et d’Alexander De Croo ont joué les bonnes cartes: un prêt (pas un subside) de 290 millions d’euros (on avait, un temps, parlé de plus); un accompagnement de 170 millions de la maison mère; une garantie que ces investissements resteront en Belgique pour le développement de la compagnie et pour accompagner la restructuration; une garantie qu’on gardera le nom (ça n’a l’air de rien, mais rappelons-nous l’épisode Eurowings) et un mécanisme de contrôle de l’argent versé. Entre autres.

Idéalement située

On ne va pas le crier sur tous les toits, mais oui, les Belges ont bien manœuvré car ce n’était pas gagné d’avance, Spohr n’étant pas de nature conciliante. Pour le convaincre, il a quand même fallu obtenir un accord social qu’il va maintenant falloir mettre en œuvre. Ce n’est pas le seul défi. Cela dit, Lufthansa avait-elle le choix? Bruxelles est idéalement située entre l’axe Paris-Amsterdam (Air France-KLM), tout en faisant la nique à IAG (British Airways).

Quant à son réseau africain, cela reste sa force (les droits de trafic appartiennent aux Etats, pour rappel), à la fois pour le groupe Lufthansa, mais aussi pour ses partenaires de Star Alliance qui utilisent Bruxelles comme tête de pont vers le sud: United, Air Canada, Thai et d’autres.

Des interrogations…

A vrai dire, il faudrait parler d’un préaccord, puisqu’il doit encore être avalisé par différentes instances. L’écueil à prendre le plus au sérieux est évidemment la Commission européenne, parce que ses fonctionnaires ont le don de gripper des rouages bien huilés. Et Lufthansa en sait quelque chose. Là où Air France ou KLM reçoivent des aides d’Etat sans que Bruxelles lève un sourcil; là où Alitalia est subsidiée depuis des années par l’Etat italien, qui envisage même de la renationaliser, sans que le rond-point Schuman s’en formalise; Lufthansa, en obtenant une aide de l’Etat fédéral s’est vu contrainte de céder des créneaux aéroportuaires à Munich et à Francfort. En pleine crise! C’est à tomber de sa chaise. Donc, attendons de voir ce que nous concoctent les fonctionnaires européens.

Lire aussi | Si Brussels Airlines réduit l'allure, ils seront nombreux à souffrir

Les menaces de reprise du Covid-19, de possibles (re)confinements, même locaux, inquiètent. Surtout que la situation diffère selon les pays et, surtout, que les réglementations changent tous les jours.

Deuxième questionnement : comment va réagir la clientèle? Les menaces de reprise du Covid-19, de possibles (re)confinements, même locaux, inquiètent. Surtout que la situation diffère selon les pays et, surtout, que les réglementations changent tous les jours. Alors, si c’est pour se retrouver confiné au Portugal jusqu’à on ne sait quand… Les agences de voyages s’arrachent les cheveux. Non seulement, elles doivent gérer des annulations qui ne leur apportent rien, mais en plus, elles ont des difficultés pour conseiller des clients, l’œil rivé en permanence sur les avis des Affaires étrangères, qui changent tous les jours. "C’est le souk !", se lamente Jean-Luc Hans, vice-président de l’Association des tour-opérateurs (Abto).

…et des défis !

Nous disions fin juin que syndicats et direction de Brussels avaient répondu aux attentes; cette fois, ce sont l’Etat et Lufthansa. Il ne faut donc plus décevoir. Parmi les principaux défis:

La paix sociale doit perdurer, malgré un contexte difficile "loi Renault".

doit perdurer, malgré un contexte difficile "loi Renault". La restructuration impliquera une approche affinée des destinations potentiellement rentables, compte tenu du contexte actuel.

potentiellement rentables, compte tenu du contexte actuel. Attirer la clientèle d’affaires à la rentrée impliquera une connaissance parfaite des besoins de l’industrie dans le contexte actuel.

à la rentrée impliquera une connaissance parfaite des besoins de l’industrie dans le contexte actuel. Des campagnes devront être menées pour rappeler que SN n’annule pas ses vols, contrairement à d’autres faute de passagers, tout en gardant les sommes versées, ristournées éventuellement sous forme de bons.

"Toutes les compagnies se préparent à la reconquête de l’Afrique, dont Ethiopian Airlines via Addis Abeba, ne manquons pas l’opportunité de garder notre leadership." Etienne de Nil Ancien patron "Afrique" de Brussels Airlines