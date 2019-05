Ciel plombé pour Ryanair

Ryanair affiche son plus faible bénéfice annuel en quatre ans. La compagnie ne déborde pas d'enthousiasme pour l'avenir et vise un bénéfice encore inférieur pour 2019-2020.

Exercice 2018-2019 compliqué pour la compagnie aérienne à bas coûts. Après avoir revu à la baisse ses prévisions à deux reprises , Ryanair affiche son résultat annuel le plus faible en quatre ans. Pour le prochain exercice, Ryanair ne voit guère les nuages se dissiper et prévoit même un nouveau recul de son bénéfice qui devrait se situer entre 750 et 950 millions.

Michaël O'Leary, CEO, affirme avoir "zéro visibilité" pour le second semestre, qui englobe la période hivernale. Pour le premier trimestre, il fait par contre état d'un taux de réservations plus élevé. Néanmoins, la hauteur des bénéfices dépendra des tarifs "last minute" et de la situation politique au Royaume-Uni. Quant au prix des carburants, une nouvelle hausse est attendue: +460 millions d'euros.