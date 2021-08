Cinq milliards de dollars de revenus aériens bloqués, l'Iata s'inquiète

Les compagnies aériennes ne parviennent pas à rapatrier des sommes dues dans certains pays et demandent aux États de réagir.

Cela fait plusieurs années que l'Association du transport aérien international (Iata) réclame des mesures contre le Venezuela, où 4 milliards de dollars de revenus aériens – vente de billets, expédition de cargo, autres prestations… – sont bloqués depuis des années , sans possibilité de solution. Résultat, les transporteurs ont déserté le pays, ce qui n'a pas aidé à relancer son économie. On connaît la situation catastrophique du pays "géré" par Nicolas Maduro.

Mais d'autres pays sont dans le même cas, et l'Iata vient d'en établir la liste. Quelque 963 millions de dollars sont bloqués dans vingt pays, dont quatre comptent pour 60% du total: le Bangladesh (146,1 millions), le Liban (175,5 millions), le Nigeria (143,8 millions) et le Zimbabwe (142,7 millions). L'Iata note cependant des progrès du côté du Zimbabwe et du Bangladesh.