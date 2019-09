Comment rapatrier 600.000 touristes?

La Grande-Bretagne lance une grande opération

Les vols affrétés par le gouvernement et l'autorité de l'aviation civile débutent ce lundi. Les hôtels où séjournent des clients de Thomas Cook sont aussi contactés pour leur garantir que les coûts de leur hébergement seront couverts par le gouvernement, via un fonds de garantie.

Grosse facture

La tâche est "énorme" selon le secrétaire Shapps qui évoque "la plus grande opération de rapatriement dans l'histoire britannique en temps de paix". "La faillite de Thomas Cook est une triste nouvelle pour les employés et les vacanciers. Le gouvernement et l'autorité de l'aviation civile travaillent sans relâche pour aider ces gens", a-t-il ajouté. Il précise que des avions sont sollicités par ses services partout dans le monde, jusqu'en Malaisie, et que des centaines de personnes sont déployées dans les centrales d'appel et les aéroports.