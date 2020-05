Conseil d'entreprise extraordinaire chez Brussels Airlines ce mardi

"On n'a pas encore de vue sur ce financement du gouvernement belge ni de Lufthansa et ils veulent déjà commencer à négocier."

"On ne va pas donner notre accord sur un plan social tant qu’on ne sait pas quels seront les financements. Ça ne sert à rien d’en discuter . On est étonné de leur façon de faire", insiste-t-on au Setca.

Une communication à la presse est prévue dans la foulée. Et au personnel également dans la soirée, via webcast, d'après le syndicat libéral ACLVB/CGSLB. "On s'attend à recevoir plus de détails sur l'avenir de l'entreprise pour la période allant jusqu'en 2023", confie Filip Lemberechts, secrétaire permanent du syndicat libéral. "Je pense que l'exercice Reboot (le plan de transformation lancé avant la crise du coronavirus visant à devenir structurellement rentable d'ici 2022, NDLR) va être accéléré.