Contrôles de température à l'aéroport: l'Autorité de protection s'interroge sur la base légale

Depuis la reprise des vols, l'aéroport de Bruxelles organise des contrôles de températures à l'entrée du hall des départs. Pour le moment, une personne s'est vue refuser l'accès aux infrastructures et n'a donc pas pu prendre son vol. L'Autorité de protection des données s'interroge quant à cette pratique et interpelle l'aéroport.

Depuis le 15 juin, Brussels Airport a installé des scanners de température sophistiqués qui permettent de filtrer des personnes ayant une température de plus de 38 degrés. Concrètement, la température corporelle de chaque personne se rendant à l'aéroport de Bruxelles est mesurée à l'entrée du hall des départs. Si la température excède les 38°C, ces personnes sont dirigées vers le service médical pour un deuxième contrôle de température. Un médecin leur soumet également un questionnaire afin de vérifier s'il est question de symptômes en rapport avec le coronavirus ou d'autres causes qui peuvent expliquer une température élevée.

Des interrogations se posent quant à cette pratique

Mais l'Autorité de protection des données (APD) se pose des questions sur la légalité de ces contrôles. En effet, comme ils expliquent dans leur communiqué, la prise de température d’une personne au moyen de technologies numériques avancées est un "traitement" au sens du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). "Et dès que les personnes faisant l’objet de la mesure sont identifiables (via une lecture de leur carte d’embarquement ou d’identité, une prise de vue par une caméra les rendant reconnaissables, etc.) ou même dès qu’elles font l’objet d’un filtrage à l’entrée, ce traitement est considéré comme portant sur une 'donnée à caractère personnel', relative à la santé qui plus est." Rappelons que le RGPD interdit en principe le traitement des données de santé, "sauf dans un nombre très restreint d'exceptions", précise l'APD.