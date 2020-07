Dans le rouge, Ryanair craint une seconde vague du coronavirus

Le nombre de passagers transportés par Ryanair a été réduit quasi à néant (500.000), contre 42 millions au premier trimestre un an plus tôt quand la compagnie avait réalisé un bénéfice net de 243 millions d'euros. Son chiffre d'affaires s'est effondré à 125 millions d'euros, contre 2,312 milliards un an plus tôt.