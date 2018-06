Dans les coulisses du premier vol Air Belgium

La nouvelle compagnie aérienne belge a inauguré mercredi sa première liaison de Charleroi à Hong Kong. Les tarifs bon marché, la qualité du service et l’originalité sont la marque de fabrique de la compagnie à la couronne.

C’est un grand jour, ce mercredi, pour Brussels South Charleroi Airport (BSCA), société gestionnaire de l’aéroport de Charleroi. Air Belgium (AB), la nouvelle compagnie aérienne belge, inaugure son premier vol commercial reliant l’aéroport wallon à Hong Kong. Les organisateurs ont rivalisé d’ingéniosité pour faire de l’événement un souvenir qui marquera les esprits. Et vu les invités présents dans l’extension du nouveau terminal T2, réservé aux vols hors Schengen, la nouvelle venue dans l’espace aérien belge et international semble avoir brisé les barrières linguistiques qui parfois handicapent le développement de projets communs, susceptibles de servir l’intérêt national.

Il est environ 11h30 quand le bal des discours est ouvert par Laurent Levêque, président du conseil d’administration de BSCA. Il salue l’attitude visionnaire des acteurs qui ont initié le développement de l’aéroport, alors que certains n’y voyaient qu’un modeste champ d’aviation. "Ce jour constitue une nouvelle étape pour nous et ouvre de nouveaux horizons à nos passagers", commente-t-il. C’est le vice-Premier ministre Kris Peeters (CD&V), également ministre fédéral de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, qui relève la belgitude d’AB. "C’est un jour historique, non seulement pour la Wallonie, mais aussi pour la Flandre et la Belgique. La Belgique joue un rôle pivot en Europe vu sa connexion, et son rôle est renforcé par Air Belgium, qui rendra le drapeau belge encore plus visible dans l’espace aérien mondial", renchérit Kris Peeters.

D’après lui, la mise en place de vols directs entre Hong Kong et la Belgique doit être saluée dans la mesure où les échanges commerciaux (exportations et exportations) avec la cité administrative de la Chine sont en baisse ces dernières années. Cathay Pacific relie la Belgique à Hong Kong au départ de Brussels Airport depuis le 25 mars dernier.

Les invités écoutent avec attention les discours et n’hésitent pas à applaudir à l’évocation de points saillants de l’événement. Parmi les personnes conviées, on note la présence d’Olivier Chastel, président du MR, et de Paul Magnette (PS, bourgmestre de Charleroi). Le ministre wallon de l’Économie, Pierre-Yves Jeholet (MR), salue le caractère déterminé de Niky Terzakis, l’initiateur d’Air Belgium, son opiniâtreté et son énergie. Le vice-président wallon défend la politique aéroportuaire régionale qui a permis aux aéroports wallons de bénéficier d’infrastructures "incroyables" que la "Flandre nous jalouse parfois".

Pour le ministre des Aéroports wallons, Jean-Luc Crucke (PS), Air Belgium démontre que la Wallonie doit regarder vers l’avenir. Il insiste également sur le caractère aujourd’hui national de Charleroi Airport, dont 40% des passagers qui foulent son tarmac sont des néerlandophones. "On sent que nous sommes redevenus attractifs. Aujourd’hui, d’autres partenaires privés nous courtisent et veulent entrer dans le capital de BSCA, mais le public doit rester et nous veillerons à ce que les investisseurs privés souscrivent au projet développé. Ceux qui veulent un bénéfice à court ou moyen terme n’y ont pas leur place", martèle Jean-Luc Crucke.

Nouveau lounge

Une fois les discours épuisés, il faut tout doucement se diriger vers l’Airbus A340-300 d’Air Belgium qui attend sur le tarmac. Décollage à 14h10. Auparavant, on nous propose une petite escale dans le tout nouveau lounge aménagé pour les passagers business et premium de la nouvelle compagnie. Coût de l’investissement: plus de 400.000 euros pour les accueillir dignement. Il est équipé de connexion wi-fi à haut débit. L’ambiance y est cosy et il y a tout ce qu’il faut pour épancher sa soif et se sustenter légèrement. Quelques minutes plus tard, il est l’heure de rejoindre l’avion pour l’importante délégation invitée au premier vol commercial, accompagnée de quelques passagers. À l’entrée en cabine, le personnel affiche son enthousiasme et accueille les passagers avec de larges sourires. Pour monter à bord du projet Air Belgium, certains ont quitté un emploi stable. C’est le cas d’Annick Vandeweghe, ancienne hôtesse chez Brussels Airlines, aujourd’hui chef de cabine à bord des avions de la nouvelle compagnie aérienne. "C’est une nouvelle aventure qui commence, un bon projet avec une équipe dynamique qui croit en sa réussite. Tout le monde tire dans le même sens. Il y a des risques partout; quand j’ai commencé à la Sabena (ex-compagnie aérienne aujourd’hui disparue des radars pour cause de faillite, NDLR), j’étais sûre d’y prendre ma retraite", sourit-elle. Elle se dit fière et honorée de travailler pour une compagnie aérienne qui revendique sa belgitude. La société affiche déjà un effectif total de 127 personnes (personnel administratif, hôtesses, stewards, pilotes, etc.), dont 40% de néerlandophones, 40% de francophones et le reste d’étrangers.

Sonaca en haie d’honneur

Lors du tour de piste de l’appareil pour amorcer son décollage du tarmac carolo, des collaborateurs de Sonaca, l’équipementier belge aéronautique, sont en haie d’honneur pour immortaliser le moment avec leur smartphone. À bord, tout se déroule normalement. L’A340-300 d’AB a beau avoir environ 10 ans d’âge, il respire le neuf. La "Belgian touch" est présente partout. De la couronne qui orne les initiales AB au contenu de la trousse de toilette (comprenant notamment de vraies chaussettes avec en dessin, de petits parapluies), en passant par le menu qui fait la part belle aux produits belges, notamment des vins wallons et flamands. Le design de l’intérieur des avions (choix des couleurs et du contenu de la trousse de toilette, etc.) est réalisé avec l’aide de l’agence belge de marketing Big Bad Wolf.

Le passager peut aussi savourer de la bière belge (Duvel, Vedett) ou goûter du gin et du whisky, belges, bien sûr. "Cette nouvelle liaison directe est une très bonne chose. Je suis Carolo et je vais à Hong Kong ou en Chine au moins une fois par mois et il n’est pas toujours facile d’aller prendre l’avion à Bruxelles. En plus, les tarifs sont 40% moins chers que chez les autres compagnies. Par exemple, la place en business coûte 1.800 euros chez Air Belgium (449 euros pour la classe économique), alors qu’il faut débourser entre 2.800 euros et 3.200 euros chez les autres", se réjouit Jean-Marc Van Bever, CEO de la société ProdiLed, qui vend des écrans géants. Il a un bureau à Guangzhou (Chine).

Après environ 11 heures 45 minutes de vol, l’avion d’AB atterrit à l’aéroport de Hong Kong jeudi matin à 7h40 (heure locale), accueilli par la presse locale. Il ne s’agit pas d’une nuée de journalistes comme pour une visite d’État, mais l’arrivée de la nouvelle compagnie aérienne suscite un certain intérêt. "Nous avons besoin de projets concrets comme celui d’Air Belgium. Il y a une forte communauté indienne à Hong Kong qui est active dans le commerce du diamant et qui va souvent à Anvers. Une compagnie comme celle-ci va certainement contribuer à renforcer les échanges touristiques, culturels et commerciaux entre Hong Kong et la Belgique", analyse Michèle Deneffe, consule générale de Belgique à Hong Kong.

Le Bruxellois Philippe Dirckx (55 ans) est installé dans la région administrative chinoise depuis 18 ans. Directeur de l’activité "marchés et initiatives" pour Swift en région Asie-Pacifique, il voit aussi d’un bon œil l’ouverture de la nouvelle liaison entre Hong Kong et Charleroi. "Jusqu’à présent, il faut passer par Paris, Londres, Amsterdam ou encore Helsinki pour aller en Belgique. Avec Cathay et désormais Air Belgium, le voyage sera plus confortable. Ça ne peut qu’attirer les hommes d’affaires à condition que ces opérateurs offrent un bon service à des prix vraiment concurrentiels", dit-il.

Trois événements

À Hong Kong, les dirigeants de la compagnie ont organisé trois événements pour officialiser l’arrivée du premier vol commercial (conférence de presse, rencontre avec des hommes d’affaires hongkongais et soirée de lancement). "Je suis raisonnablement satisfait de la tournure des événements, mais il y a encore d’autres étapes à franchir. J’espère que nos produits vont séduire les passagers", concède sobrement Niky Terzakis, CEO d’Air Belgium.

La compagnie reliera Charleroi à Hong Kong avec deux vols par semaine en juin et augmentera la cadence à trois vols hebdomadaires en juillet-août. Elle devrait ouvrir un vol vers la ville chinoise de Wuhan en septembre. Suivront Zhengzhou et Taiyuan, en collaboration avec le tour-opérateur chinois UTour. "C’est une très belle opportunité pour l’activité touristique, si Air Belgium concrétise ses destinations chinoises. Il y a une classe moyenne importante en Chine, qui a les moyens de voyager. La belgitude affichée est aussi une bonne chose, qui peut faire la différence avec les autres compagnies aériennes", observe Ludivine Destrée, représentante de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) à Pékin.

"C’est vrai que nous avons signé un contrat avec UTour, mais il n’y a pas d’exclusivité. Nous avons aussi un contrat avec Connections qui propose un package comprenant 4 nuitées dans un hôtel à Hong Kong pour 599 euros. La pompe des opérations s’amorce", confirme Eric Bauche, représentant de la SRIW (actionnaire à 12,5% d’AB) et président du conseil d’administration de la compagnie.