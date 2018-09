Davantage de pilotes belges mobilisés contre Ryanair

L'association LAPFF, qui représente des fonds de pension présents au capital de Ryanair, s'est félicité du "petit" score de David Bonderman contre lequel elle avait appelé à voter. "Ryanair n'a pas pris à bras le corps les inquiétudes autour de la relation troublée de l'entreprise et de ses employés et de son impact potentiel sur l'activité", a jugé le président du LAPFF, Ian Greenwood. "Les problèmes de l'entreprise avec ses employés mettent en exergue des inquiétudes de longue date à propos de la gouvernance de l'entreprise et en particulier de la volonté et de la capacité de M. Bonderman à superviser son conseil d'administration et à influencer son directeur général, Michael O'Leary", a-t-il ajouté.