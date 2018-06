Davignon blâme le CEO de Lufthansa

La sortie de Carsten Spohr intervient à un moment où direction et pilotes ont accordé leurs violons sur certains points. Selon nos informations, la direction a accepté de rémunérer les heures supplémentaires des pilotes à 150%, comme pour tous les travailleurs, et plus à 70% comme c’est le cas depuis le plan d’économie "Beyond 2012-2013". Leur calcul se fera également sur un mois et non plus sur 6.