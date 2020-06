Dernière ligne droite pour l'aide à Brussels Airlines

Pour lui, les syndicats sont très mal pris dans ces discussions. "On tourne en rond et on veut faire porter le chapeau aux responsables syndicaux. On nous a vraiment mis dans une sale position. Quoiqu’il arrive, on aura le mauvais rôle. Dans les deux cas, on est perdants. Soit on ne signe pas et on nous met la faillite sur le dos. Soit on signe et on a le personnel sur le dos. Où est le politique sur ce dossier?", insiste le syndicaliste.