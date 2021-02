Des Boeing 777 immobilisés et sous inspection après l'incident de Denver

Boeing a demandé l'immobilisation de 128 de ses avions commerciaux de type 777 au lendemain d'une panne de moteur sur un vol entre Denver et Honolulu.

Nouvelle tuile pour Boeing après l'affaire des 737 MAX. Samedi, un Boeing 777-220 de la compagnie United Airlines, qui venait de décoller de Denver (Colorado) pour Honolulu (Hawaï), avec 231 passagers et 10 membres de l'équipage à son bord, a dû faire demi-tour en urgence après l'incendie de son réacteur droit. L'appareil a pu se poser sans encombre sur l'aéroport de Denver et aucun de ses occupants n'a été blessé.

La FAA a ordonné, dimanche, des inspections supplémentaires sur certains avions commerciaux de type Boeing 777.

Pendant que le Boeing regagnait l'aéroport, une pluie de débris, certains de grande taille, sont tombés sur une zone résidentielle de Broomfield, une banlieue de Denver. Personne n'a été blessé au sol, selon les autorités locales.

Suite à cet incident, l'autorité fédérale américaine de régulation de l'aviation (FAA) a ordonné, dimanche, des inspections supplémentaires sur certains avions commerciaux de type Boeing 777. L'Office national des transports et de la sécurité des États-Unis enquête également sur l'incident. "Pendant que l'enquête est en cours, nous avons recommandé de suspendre les opérations des 69 avions 777 en service et des 59 avions en stock équipés de moteurs Pratt & Whitney 4000-112", a déclaré Boeing dans un communiqué.

Des problèmes similaires au Japon

United Airlines a déclaré qu'il avait volontairement retiré 24 Boeing 777 du service et s'attendait à ce que "seul un petit nombre de clients soit incommodé". Japan Airlines (JAL) et All Nippon Airways (ANA) ont annoncé avoir immobilisé au sol respectivement 13 et 19 avions équipés de moteurs PW4000, mais avoir évité les annulations de vol en utilisant d'autres appareils.

Le ministère japonais des Transports a déclaré qu'il avait ordonné des inspections plus strictes du moteur après qu'un avion JAL 777 ait eu des problèmes avec "un moteur de la même famille" lors d'un vol entre Tokyo et l'île d'Okinawa en décembre. Quant à Korean Air, elle a déclaré avoir immobilisé au sol ses six Boeing 777 équipés de moteurs PW4000 actuellement en service.

Dans un communiqué publié sur Twitter, le responsable de l'autorité fédérale américaine de régulation de l'aviation, Steve Dickson, a indiqué qu'après consultation de son équipe d'experts en sécurité aérienne, il leur a demandé de publier une consigne de navigabilité d'urgence qui exigerait des inspections immédiates ou approfondies des avions Boeing 777 équipés de certains moteurs Pratt & Whitney PW4000.

Déboires du 737 MAX

L'avionneur américain a connu de graves problèmes ces dernières années avec un autre de ses modèles, le 737 MAX. L'avion a été interdit de vol en mars 2019 après deux accidents qui avaient fait 346 morts, celui de Lion Air en Indonésie en octobre 2018 (189 morts) et celui d'Ethiopian Airlines en mars 2019 en Éthiopie (157 morts). Après plus de 20 mois d'interdiction, une modification du logiciel de commandes de vols et la mise en place de nouveaux protocoles de formation des pilotes, l'appareil a été autorisé à voler.

Lire aussi | Premier vol d'un Boeing 737 MAX belge depuis deux ans

La reprise des vols commerciaux des Boeing 737 MAX a eu lieu à partir de décembre 2020, d'abord au Brésil, puis aux États-Unis et au Canada. Le premier vol commercial en Europe, sous les couleurs de la compagnie belge TUI fly, a eu lieu le mercredi 17 février entre Bruxelles et Alicante puis Malaga, en Espagne.

La pandémie de Covid-19 et ses conséquences catastrophiques sur le transport aérien international ont entraîné, en outre, l'annulation de commandes portant sur des centaines d'appareils.