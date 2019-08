Des étiquettes connectées pour les bagages aériens

La compagnie française vient de signer un contrat exclusif de trois ans avec l’entreprise Paragon ID. La PME française, spécialisée dans l’identification, va fabriquer 40 millions d’étiquettes intelligentes chaque année . Ces étiquettes seront équipées d’une puce et d’une antenne miniature et fonctionneront par radiofréquence (RFID). Elles permettront de pouvoir localiser les bagages à tout moment de leur trajet. Le passager sera averti par SMS des changements de position.

Air France va d’abord implémenter la technologie à l’aéroport de Roissy à Paris d’ici 2010 et ensuite dans l’ensemble de ses escales dans le monde. Le montant de l’accord entre les deux sociétés n’a pas été dévoilé. "Nous sommes très fiers d’avoir remporté cet appel d’offres auprès d’Air France, l’une des premières compagnies aériennes au monde. Parangon IDE a su démontrer la parfaite maîtrise des enjeux. En s’appuyant sur un outil industriel performant, et une capacité d’innovation à la pointe dans les technologies RAID", a commenté Clem Garvey, directeur général de Paragon ID dans un communiqué. Si Air France est la première à agir en ce sens, les autres compagnies aériennes se sont également récemment engagées à réaliser la transition de leurs étiquettes de bagages vers des étiquettes munies de dispositifs RFID au cours des prochaines années. Selon la compagnie aérienne, l’emploi d’une telle technologie devrait réduire de 25% le taux de bagages égarés ou mal orientés. Chaque année on en dénombre plus de 26 millions dans le monde.