Des milliers de touristes chinois de retour Liege Airport via la Russie

Bonne nouvelle en perspective pour Liege Airport, société gestionnaire de l’aéroport wallon. Ses dirigeants se montrent encore prudents, mais le site devrait de nouveau être relié à la Chine pour acheminer des touristes de l’Empire du Milieu en Belgique et dans d’autres pays d’Europe. " Des négociations sont toujours en cours et en bonne voie pour une reprise des activités en mai ", nous a confié Christian Delcourt, porte-parole de Liege Airport.

C’est la troisième initiative du genre pour des vols long-courriers entre Liege Airport et la Chine. En septembre 2016, la compagnie russe I-Fly et le tour-opérateur chinois UTour ont mis fin à leur collaboration, laquelle a permis d’attirer sur le tarmac liégeois 130.000 touristes chinois entre avril 2015 et septembre 2016. En avril 2017, UTour reprend ses vols à Liege Airport avec VIM, une autre compagnie russe, vers 8 villes chinoises (Xi’An, Shenyang, Wuhan, Changsha, Fuzhou, Taiyuan, Zhengzhou, Chengdu). Mais en septembre, l’aventure s’arrête à cause des problèmes financiers de VIM.