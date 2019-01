Des records en pagaille dans les aéroports belges

25 millions de passagers à Brussels Airport et 8 millions de passager à Brussels South Charleroi Airport, les aéroports belges ont signé des records en 2018.

Malgré les grèves et la disparition de VLM et d’Air Belgium, les aéroports belges n’ont jamais accueilli autant de passagers qu’en 2018.

Ainsi, pour la première fois de son histoire, l’aéroport de Zaventem a franchi le cap symbolique des 25 millions de passagers . Cette croissance est d’autant plus remarquable qu’en 2018 l’aéroport national a connu la grève des bagagistes d’Aviapartner mais aussi les actions des pilotes de Brussels Airlines et de Ryanair.

Même son de cloche du côté de Charleroi, où en dépit des grèves R yanair, on a franchi la barre des 8 millions de passagers . Ici aussi un nouveau record.

La croissance la plus importante est à aller chercher du côté de la mer du Nord: +15% pour l’aéroport d’Ostende (420.000 passagers). La bonne tenue d’Ostende est due aux destinations de vacances de TUI fly, la compagnie aérienne du voyagiste TUI. Des nouvelles destinations sont venues s’ajouter notamment en Égypte et en Tunisie. Et ce n’est pas fini puisque des nouvelles destinations sont annoncées pour cette année. Avec l’ouverture d’un nouveau terminal d’affaires, l’aéroport régional espère également attirer davantage de voyageurs d’affaires.