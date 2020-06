Désormais 22.000 emplois menacés chez Lufthansa

Lufthansa va sabrer plus que prévu dans ses effectifs, a indiqué la maison mère de Brussels Airlines aux syndicats allemands ce mercredi. La compagnie veut se séparer de 22.000 équivalents temps plein, bien plus que les 10.000 postes annoncés début juin par le CEO Carsten Spohr.

Plans d'aides

On parle d’une aide de 300 à 400 millions d’euros, alors que le groupe Lufthansa s'est tourné vers l' État allemand pour obtenir une aide de 9 milliards d'euros en échange d'une prise de participation à son capital et de la cession de 24 droits de décollage et atterrissage dans ses hubs que sont les aéroports de Francfort et de Munich.