"Deux ou quatre vols Ryanair annulés en Belgique"

Chez nous, le CEO de la compagnie aérienne low cost parle de deux ou quatre vols annulés . Lors d'une conférence de presse à Diegem, Michael O'Leary a déclaré qu'il estimait que les grèves ne visent qu'à endommager la compagnie aérienne et n'ont rien à voir avec les droits des employés. "Les pilotes et l'équipage de cabine ne soutiennent pas les grèves", a dénoncé O'Leary.

"Nous avons reconnu les organisations syndicales, accepté de passer en contrat local et de respecter la législation locale (en 2019). On accepte de négocier et il y a quand même une grève. Annulez cette grève qui n'est pas soutenue par la très grande majorité des travailleurs de Ryanair", a déclaré le CEO de Ryanair. Selon lui, l'impasse dans les négociations n'a rien à voir avec Ryanair, mais c'est la faute des syndicat, qui sont désorganisés et "pas intéressés par un accord". "Ils ne peuvent même pas constituer une délégation pour négocier avec nous", a-t-il déclaré. "Et chaque fois que nous planifions une réunion de conciliation, une grève est annoncée quelques jours plus tôt."