Dieter Vranckx, CEO de Brussels Airlines: "L'été a été bon, mais septembre est catastrophique"

Brussels Airlines, qui a vu son horizon s'éclaircir avec l'aide de l'État belge et l'accord social, doit faire face à une nouvelle baisse des activités avec la multiplication des zones rouges.

Flèches pour se déplacer, accès fermés, nombreux bureaux vides, une série de lumières éteintes, les stigmates de la crise du coronavirus sont omniprésents à la b.house, le siège de Brussels Airlines le long des pistes.

Dieter Vranckx, le CEO nous reçoit après une période intense pour la compagnie. Il a fallu négocier une aide d'État, négocier avec les travailleurs, mettre en œuvre une restructuration à la hâte et gérer au plus près le cash pour survivre. Mais alors que les zones rouges refont surface comme des champignons, rien n'est encore gagné et le CEO le sait.

Avec le coronavirus tout change du jour au lendemain. De nombreuses destinations ne sont pas encore permises. D’autres passent en rouge. Est-ce que la situation est encore pire que ce que vous aviez envisagé il y a quelques mois ?

Le message que j’ai à vous donner est mixte. L’été était bon pour la capacité que l’on a mise dans le marché. Au plus fort de l’été, on se situait à 35% de nos capacités qu'on a réussi à vendre en position cash positive.

D’un point de vue commercial, comment la clientèle réagit-elle à la nouvelle offre?

Juillet fut bon par rapport à la capacité mise en place, avec un peu plus de 60% de coefficient de remplissage de la capacité normale des avions. Le mois d’août a été un peu plus compliqué à cause des changements de couleurs et maintenant, septembre est assez catastrophique. C’est normal, les passagers s’inquiètent de modifications qui peuvent survenir à deux jours de leur départ ou même lorsqu’ils sont sur place. Voyez les exemples récents de l’Espagne ou de la France.

23% Brussels Airlines espérait arriver à 40% d'activités fin du mois. Mais les restrictions de voyage l'ont obligée à diminuer à nouveau ses capacités qui sont actuellement à 23% de la normale.

De plus, on est toujours en bilatéral: il faut tenir compte de la législation belge, mais aussi de celle du pays de destination. Il serait temps qu’il y ait une harmonisation européenne, y compris dans le testing qui est bien plus utile que la quarantaine. Le système actuel est une catastrophe.

Il faut aussi regarder la réalité des chiffres. Peu de gens sont infectés quand ils reviennent en Belgique. À peine 22% des nouveaux cas de coronavirus sont des cas de personnes qui reviennent de l’étranger.

L’aéroport de Bruxelles s’est mis au testing avec une tarification différente selon le degré d’urgence.

Oui, Brussels Airport (s’)investit beaucoup dans les mesures sanitaires. Il faudra peut-être faire du "fine tuning" dans une deuxième étape. Il y a des gens qui peuvent attendre pour avoir le test. D’autres qui pourraient avoir le résultat en deux heures ou trois heures. Au moins on a une solution sur place.

Vous dites que septembre est compliqué, vous en êtes où précisément en termes d’offre aujourd’hui?

Ce qui veut dire en terme d’offre que l’on est loin des 40% espérés?

Nous sommes à 23% actuellement.

Un sérieux frein à la reprise, donc?

Absolument. Comme nous nous adaptons en permanence, nous sommes en phase de réduction de la capacité. Si on continue sur le niveau de septembre, on devra augmenter le chômage technique. Nous ne sommes pas dans une situation financière où l’on peut se permettre de ne pas réduire les coûts.

C’est notre devoir de garder le cash à l’intérieur de la compagnie. Depuis le 15 juin, notre position cash est positive toutes les semaines.

Chaque vol est positif aussi?

Quand une destination passe d’orange à rouge, nous avons des "no-show" de l’ordre de 50%. Si un avion avec 100 passagers est prévu vers Malaga et que la ville passe au rouge, 50 personnes ne viennent pas. C’est difficile dans ce contexte de faire en sorte que chaque vol soit positif au niveau du cash.

Évidemment, toute une série d’avions sont toujours cloués au sol. Ils devront être aussi comptabilisés dans les comptes en fin d’année...

Il faut comprendre que l’on vient de terminer la première phase de la survie de Brussels Airlines. On a sécurisé le financement . Nous avons un accord avec les partenaires sociaux et nous sommes en train de restructurer la compagnie. Ce sont des éléments clés pour la survie à court terme.

Maintenant, on se concentre complètement sur le plan de restructuration Reboot+. On réduit la taille de la compagnie et donc notre base de coûts et notre flotte.

De combien d’avions exactement?

On va réduire la flotte de 30%. Nous avions 54 avions avant la crise. On a sorti les 6 avions de CityJet. Il nous restait 10 long-courriers et 38 court-courriers. Dans notre vision finale, nous aurons 38 avions en tout. 30 court-courriers et 8 long-courriers.

Combien d’avions volent actuellement?

5 long-courriers volent. Pendant l’été, 20 court-courriers volaient, mais actuellement nous sommes à 15 avions qui volent.

Le trafic vers l’Afrique s’en ressent, avez-vous supprimé des escales?

Certaines temporairement et nous avons réduit nos fréquences sur d’autres comme Dakar, Kinshasa, Freetown, Yaoundé, etc. À noter que certains vols sur Entebbe, Kigali ou Bujumbura ont un statut spécial pour des actions de rapatriements. L’Afrique souffre aussi de la diminution de la clientèle sur nos vols d’apport, tant européens que drainés par nos partenaires de Star Alliance. Cela dit, de septembre à avril, les services commerciaux vont se concentrer sur l’Afrique avec nos Airbus A330, tous désormais équipés des nouvelles cabines.

Il est actuellement très difficile de voler vers l’Afrique. Certaines autorisations d’atterrissage, nous les recevons que trois heures avant le décollage. En septembre-avril, on va se concentrer sur nos activités vers l’Afrique. Une compétence que Brussels Airlines réalise pour tout le groupe Lufthansa, ce qui n'est pas rien.

Les 8 avions que l’on gardera pour le long-courrier seront complètement harmonisés avec le même moteur, la même cabine, les mêmes avions et la même configuration. Ça évite également des coûts.

Nous voulons avoir une simplicité plus grande dans la compagnie. On veut éviter les coûts de complexité et Brussels Airlines était devenu très complexe suite à la croissance énorme qu'elle a connue.

Et Eurowings?

Nous avons toujours quatre avions qui vont voler pour eux, dont une liaison Düsseldorf-Windhoek (Namibie) à partir de fin septembre.

Vous pensiez arriver à 40% de capacités en septembre et ce n’est pas le cas. Les calculs que vous aviez réalisés sur le cash nécessaire pour passer la crise sont-ils toujours d’actualité?

Nos prévisions étaient très conservatrices. Juillet et août étaient meilleurs que prévus dans ces calculs. Septembre sera plus bas que prévu, mais à la fin tout s’équilibre.

Vous avez un accord social, mais maintenant que vous repassez à 23% d’activité, cela veut-il dire que certaines personnes ne travaillent presque pas et doivent vivoter?

On arrivera jamais à 100%, mais on essaye d’avoir de l’équité entre les gens pour ne pas avoir 30 personnes qui font tous les vols et 200 qui restent à la maison pendant 6 mois. On le fait vraiment dans un souci d’équité, car ce serait beaucoup mieux d’un point de vue financier d’avoir un petit groupe qui travaille.

Évidemment, au siège certains travaillent peu et d’autres beaucoup plus selon leur fonction.

On disait en début de crise que le retour à la normale dans l’aviation serait pour 2023, maintenant on parle plutôt de 2024. C’est aussi votre prévision?

On sait déjà que le nouveau normal ne sera pas celui que l'on connaissait avant. La manière de voyager va changer. Les voyages business pour une heure de réunion n'auront peut-être plus lieu. En 2023, on pense que l’on sera à 80-90% et un peu plus en 2024.

On parle de licenciements supplémentaires pour Lufthansa en Allemagne. C’est un risque pour les équipes de Brussels Airlines aussi?

Cela n’a pas été communiqué par Lufthansa. C’était juste un article de presse. Ce n’est pas prévu pour le moment chez Brussels Airlines.

On avait un plan de restructuration déjà l’année dernière. On l’a renforcé. On a amélioré les mesures prévues et on a augmenté la vitesse d’implémentation. La restructuration qu’on avait prévu avant la crise de faire en 3 ans va devoir être réalisée en trois mois, car on n’a pas le luxe d’attendre.

Le but est d’être à 95% restructuré dès décembre 2020. Certains changements dans la digitalisation notamment prendront un peu plus de temps. Mais la réduction de la taille de la compagnie, les départs dont 60 licenciements secs devront être réalisés d’ici fin d’année.

On pourrait imaginer un autre plan de départs volontaires dans le futur si la crise dure?

En théorie oui, mais ce n’est vraiment pas le moment de penser à cela. Nous avions la priorité de survivre. Maintenant, on doit implémenter le plan de restructuration. Évitons de parler de ce qui pourrait se passer en novembre 2021. On en sait rien et nous avons besoin de toute notre énergie pour implémenter la restructuration.

Que reste-t-il encore à faire d’ici la fin de l’année?

On doit ajuster les structures des équipes suite aux départs et continuer à réduire la flotte. C’est très difficile, car tout le monde veut actuellement réduire sa flotte. On continue de négocier avec les compagnies de leasing. On voudrait déjà réduire à "30 + 8" dès décembre.

On a beaucoup parlé des contreparties de Lufthansa au gouvernement belge. Pouvez-vous les détailler?

On apprécie énormément le soutien et la confiance que l’on a reçus du gouvernement belge pour notre compagnie et notre restructuration. Une compagnie belge est très importante pour l’aéroport. Brussels Airport a besoin pour rester un hub d’une compagnie belge avec un réseau européen qui aide à attirer d’autres connexions long-courriers à Bruxelles.

Par exemple, un vol de Singapour Ailrines amène des passagers qui doivent aller ailleurs en Europe et des gens qui veulent aller vers Singapour doivent arriver à Bruxelles.

Nous allons garder la marque Brussels Airlines, c’est un élément important. Surtout après l’aventure Eurowings (Brussels Airlines devait intégrer Eurowings, mais le projet a été abandonné, NDLR). La valeur de Brussels Airlines, on la connait.

Lufthansa investit aussi 170 millions d’euros dans Brussels Airlines. Il ne s'agit pas d'un prêt, mais d'un investissement.

Quand seront remboursés les 290 millions à l’État belge?

C’est un prêt à horizon 6 ans. On ne donne pas de détail sur le remboursement, mais la gestion du cash va être très importante pour pouvoir rembourser l’emprunt.

Si on a bien compris, vous n’avez pas encore touché à ce prêt de 290 millions?

En effet, mais on a beaucoup de retard dans le remboursement des vols annulés.

Cela représente combien?

120 millions sur janvier-août, sans compter les vouchers et on a déjà remboursé 31% (voir encadré).

Les pertes du premier semestre étaient importantes. Quelle visibilité avez-vous pour le reste de l’année?

On a perdu 182 millions sur les 6 premiers mois de l’année. On ne donne pas de prévisions sur le reste de l’année, mais ce sera un chiffre énorme.

Cela va relativiser l’aide de l’État?

Oui, c’est correct.

Cette aide de l’État suffira-t-elle?

L’aide était prévue pour gérer 2020 et 2021, mais il est impossible de dire où l’on en sera fin 2021. La restructuration va nous permettre de réduire les coûts. Nous allons gérer le cash minutieusement.

Il y a-t-il de la place de croissance?

On se doit d’être très stricts sur nos opérations pour qu’elles génèrent de l'argent. On ne va pas faire de la croissance pour redemander de l’argent dans 6 mois.

Au début de la crise, on avait dit que l’on avait du cash jusque fin mai. En juin et en juillet, on était toujours là. On a tellement bien géré le cash que l’on a survécu deux mois de plus. C’est une expérience que l’on garde dans la compagnie.