Discrète, la guerre fait rage dans le handling d'affaires à l'aéroport de Zaventem

Une guerre discrète se mène entre opérateurs de services aéroportuaires à l’abri des murs du tribunal de commerce de Bruxelles.

Vu de loin, ce pourrait être la fable de l’arroseur arrosé. De près aussi, d’ailleurs. En juillet 2013, la société Flying Services, active dans les vols d’affaires tout en proposant des services de manutention aéroportuaire, a cité Brussels Airport Company (BAC) et Abelag Handling en justice. En fonction de la réglementation en vigueur, Flying Services estimait qu’Abelag n’avait pas le droit de proposer et d’exécuter des services de manutention aéroportuaire (handling) à l’aéroport de Bruxelles-National. S’estimant lésée, Flying Services, qui opère des vols d’affaires notamment à partir d’Anvers, réclamait 10,6 millions d’euros à BAC et à Abelag.

La thèse initiale défendue par Flying Services est que seuls deux opérateurs sont légalement autorisés à proposer des services de handling pour tout ce qui concerne l’aviation générale à l’aéroport de Bruxelles-National. Et les deux heureux élus sont Swissport et Aviapartner. Or lorsque Flying Services s’est rendu compte qu’Abelag proposait des services identiques sur le tarmac bruxellois, le sang de ses dirigeants n’a fait qu’un tour. C’est fort de cette constatation que Flying Services s’est tournée vers la justice pour réclamer plus de 10 millions d’euros de dédommagements.

Accord décrié

Or en cours de route, il semble bien que Flying Services et les responsables de l’aéroport de Bruxelles-National ont trouvé un accord permettant d’ouvrir le tarmac bruxellois à Flying Services. Un accord signé à l’abri des regards indiscrets en septembre 2015 et scellé en juin 2016 par l’inauguration d’un hangar de 4.000 mètres carrés dans l’enceinte de l’aéroport de Zaventem, entre les bâtiments de Sabena Aerospace et de DHL.

Avant l’arrivée de ce nouvel acteur, Abelag était en situation de monopole à Bruxelles-National et ce, depuis 45 ans. Un monopole qui portait sur la location d’avions pour des vols d’affaires et sur leur maintenance. Ce monopole de fait ne pouvait plus tenir bien longtemps.

Flying Services réclame plus de 10 millions d’euros à Abelag.

L’accord permettant à Flying Services de pouvoir mener ses activités également à partir de l’aéroport de Bruxelles-National a profondément changé la nature de l’action en justice. Dans sa première citation, Flying Services demandait, entre autres, la rupture de la convention de concession liant Abelag à l’aéroport de Zaventem depuis le 2 mai 1973. Après avoir trouvé un accord avec l’aéroport, Flying Services a retiré cette demande, tout comme elle a changé son fusil d’épaule concernant sa demande de dommages et intérêts. Dorénavant, Flying Services ne se tourne plus que vers Abelag pour réclamer 10,6 millions d’euros.

Caviardage

Mais ce n’est pas tout. En cours de procédure, Abelag a décidé d’ajouter son grain de sel. Dorénavant, le "handler historique" demande que le tribunal ordonne la publication des huit pages de l’accord passé entre Flying Services et Brussels Airport Company. Visiblement, des extraits de l’accord en question ont été échangés entre les parties en cours de procédure, mais des passages ont été caviardés. C’est notamment de ceux concernant le cœur de l’affaire, à savoir les concessions mutuelles qui auraient poussé Flying Services à retirer sa plainte vis-à-vis de Brussels Airport Company, estime Abelag. Et ce sont ces passages qu’Abelag voudrait pouvoir lire car le handler pense que ces dispositions pourraient avoir de l’impact sur l’issue du conflit et sur le partage des responsabilités.

Publication intégrale