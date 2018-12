Drones à Gatwick: deux personnes arrêtées

La police britannique a annoncé avoir arrêté dans la nuit de vendredi à samedi un homme et une femme en lien avec l'enquête sur les survols de drones qui ont provoqué plusieurs interruptions du trafic aérien ces derniers jours à l'aéroport londonien de Gatwick.

Le deuxième plus grand aéroport de Grande-Bretagne a été fermé au trafic pendant toute la journée de jeudi et par intermittence mercredi et vendredi, affectant au passage au moins 120.000 passagers à quelques jours des fêtes de Noël.