Échec du plan de sauvetage de la pépite aéronautique Venyo

Le plan de sauvetage concocté par le CEO n'a pas abouti. Le démantèlement de la société, dont le savoir-faire était fort convoité, a débuté.

Le sursaut espéré n'a pas eu lieu: le plan de sauvetage de la start-up carolo Venyo, qui a développé et commercialisé un simulateur de vol novateur à base fixe pour le Boeing 737 NG, n'a pas abouti. La curatelle a décidé de procéder à la vente des actifs à la découpe à partir de ce lundi.

Victime de la crise du 737 Max et de la situation catastrophique dans le secteur de l'aéronautique, l'entreprise technologique, qui emploie une vingtaine de collaborateurs sur son site de Gosselies, avait été déclarée en faillite en janvier par le tribunal de l'entreprise de Charleroi.

Deux clients potentiels

Une situation à laquelle ne pouvaient se résigner plusieurs employés et le CEO et CFO de l'entreprise, Gregory Bronchart, qui avaient mis sur la table un plan de relance audacieux basé sur des projets de nouveaux simulateurs, pour A320 et B737MAX. Le dossier s'était compliqué à cause de marques d'intérêt – financièrement très intéressantes semble-t-il –, émanant d'entreprises en lien avec des services de renseignement étrangers. La Sûreté de l'État avait même été avertie du danger de cette situation, car la technologie de Venyo pouvait être considérée comme d'un intérêt stratégique pour la Wallonie, la Région wallonne étant de surcroît propriétaire de certains actifs, à savoir un simulateur et une partie de la propriété intellectuelle développée par l'entreprise.

"Le montant était nettement insuffisant par rapport aux actifs de la société." Alain Fiasse Curateur

Malgré la faillite et le contexte très difficile, Gregory Bronchart avait réussi à intéresser deux clients de lancement potentiels pour de nouveaux simulateurs pour A320 et à réunir des marques d'intention pour lever les fonds nécessaires à la relance du projet. Mais la curatelle, après avoir temporisé quelques semaines, n'a pas donné suite à cette solution. La raison? "Nos deux offres de relance n'ont pas été jugées financièrement suffisantes par rapport à d'autres propositions en apparence nettement plus mirobolantes", fait valoir Gregory Bronchart, qui rappelle qu'il s'agissait pourtant d'un vrai projet de relance industriel.

Une surenchère?

Ce que confirme le curateur, l'avocat Alain Fiasse: "le montant était nettement insuffisant par rapport aux actifs de la société", note-t-il. Selon lui, "l'offre présentée par le CEO n'est pas pour autant évincée. Ils peuvent encore renchérir lors de la vente en ligne" qui a débuté ce lundi. Le curateur rappelle à cette occasion que les actifs "sensibles" détenus par la Région wallonne – les codes sources permettant de faire tourner le logiciel et donc le simulateur – ne font plus partie des lots proposés aux acquéreurs potentiels.

"Il y a une opportunité commerciale unique née de la crise du Covid-19." Frédéric Baldan Conseiller en intelligence économique