Embraer et Boeing scellent leur avenir

Les avionneurs brésilien et nord-américain créent une coentreprise. Elle sera détenue à 80% par Boeing et 20% par Embraer.

Le deal était annoncé comme imminent. C'est chose faite. Boeing et Embraer ont signé un protocole d'accord en vue de la création d'une coentreprise.

→ La coentreprise reprendra la division aviation civile et services du constructeur aéronautique brésilien, ainsi que les activités de développement, de production, de commercialisation et de services après-vente de Boeing.

→ L'accord renforcera le groupe américain sur le segment des avions de 70 à 130 sièges et lui permettra de concurrencer le programme CSeries de Bombardier, dont Airbus a pris le contrôle l'an dernier.

Les deux groupes vont également créer une autre coentreprise destinée à la promotion et au développement de nouveaux marchés et de systèmes pour des produits et services de défense, ajoutent-ils.