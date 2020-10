Emirates souhaiterait plus de discernement pour les voyages

"Aller à Düsseldorf pour prendre un avion pour une zone rouge est incivique" avait dit l'ancien ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. Fort bien. Mais ce n’est pas illégal. Et si les Européens avaient réussi à s'entendre sur une politique commune, les voyageurs ne partiraient pas de chez nos voisins pour prendre le large. Simplement, parce que chez nous, le monde hors Union européenne est "zone rouge". Avant, "interdit sauf déplacement essentiel"; et aujourd'hui "fortement déconseillé", avec quarantaine au retour.

Jean-Pierre Martin, responsable de la compagnie Emirates en Belgique est indigné : "En Europe, on va faire un distinguo entre la Dordogne (orange) et la Gironde (rouge), mais hors de l’UE, c'est à la grosse louche que tous les continents sont rouges; c’est totalement aberrant. Il y a moins de morts du Covid-19 dans les Emirats que partout ailleurs!"

La situation actuelle est-elle plus saine, puisqu'il n’y a plus d'interdiction stricte? "C'est un pas dans la bonne direction, mais cela ne résout pas le problème de la quarantaine au retour et des tests Covid. Bruxelles serait mieux inspirée de mettre Dubaï en vert comme la plupart des pays européens."