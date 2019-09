En difficulté, la low cost Norwegian sollicite l'aide de ses créanciers

La troisième low cost européenne devrait normalement rembourser 250 millions d'euros en décembre prochain et 964 millions de couronnes suédoises (89,5 millions d'euros) en août 2020, des échéances qu'elle souhaite pouvoir repousser à novembre 2021 et février 2022 respectivement.

Accumulation de tuiles

Cession des actifs bancaires

La compagnie a aussi fermé des bases et des liaisons aériennes, et repoussé la livraison d'un certain nombre de nouveaux appareils Airbus et Boeing. Elle négocie en outre la vente d'une partie de sa flotte à une joint-venture susceptible d'être mise en place avec un partenaire financier.