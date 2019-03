Encore des perturbations dans le ciel belge ce samedi soir

Le trafic aérien sera suspendu entre 19h00 et 22h00, ce samedi, à l'aéroport de Liège. La cause? La présence insuffisante des aiguilleurs du ciel, selon le porte-parole de Skeyes, Dominique Dehaene. Ce n'est donc pas une grève.

Mais ce n'est pas fini. De nouvelles actions des aiguilleurs du ciel de Skeyes affiliés à l'ACV-Transcom auront lieu dès lundi, ce qui occasionnera à nouveau des retards, selon Kurt Callaerts, membre du syndicat chrétien. Pourquoi? La réunion de la commission paritaire qui a eu lieu ce vendredi n'a pas permis d'aboutir à un accord entre son organisation et la direction de l'entreprise chargée du contrôle aérien. Un accord a par contre pu être conclu avec l'ACOD, l'équivalent flamand de la CGSP. Un "prétendu" texte que n'approuve pas l'ACV-Transcom, rapporte le syndicaliste. "Un accord a été trouvé avec un syndicat qui n'a pas déposé de préavis de grève et qui ne s'est pas joint aux autres", déplore-t-il ainsi.

Selon Kurt Callaerts, la direction de Skeyes a rejeté la proposition de 'cooldown' ou d'un médiateur. "Ce n'est pas un bon accord et ne constitue certainement pas un progrès pour le personnel", confie-t-il. "Skeyes a son accord et ne tient pas compte de la majorité de ses collaborateurs et des représentants du personnel. Il s'agit alors d'un dialogue social dans lequel vous ne pouvez négocier que les mains dans le dos", critique Kurt Callaerts. "La continuité prime clairement sur la sécurité. Les règles en matière d'interruption de carrière et de congé parental sont adaptées en fonction de l'interprétation illégale de Skeyes. Les horaires inhumains continuent à s'appliquer", dénonce-t-il.