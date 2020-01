Et si Boeing avait un deuxième avion défectueux?

Nouveau coup dur pour Boeing. Un 737 NG s'est crashé à Téhéran avec à son bord quelque 170 personnes. Un problème technique est évoqué, alors que, peu avant, l'Iran menait des frappes contre les Américains. Le modèle a déjà été pointé pour des problèmes de moteur et des fissures dans les ailes.

Nouvelle défaillance à corriger pour Boeing ou la société aéronautique est-elle la "triste" victime collatérale de l'escalade de la violence entre Washington et Téhéran? Un appareil 737 de la compagnie Ukraine International Airlines s'est en effet crashé mercredi vers 6h20 (heure locale) peu après son décollage de l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran. À son bord: 167 passagers et 9 membres de l'équipage.

Très vite, l'accident est attribué à un problème technique. Dans un communiqué l'ambassade ukrainienne en Iran affirme que ce crash n'est pas dû au lancement d'un missile ou d'un acte terroriste. Quelques heures plus tôt, Téhéran menait des frappes contre une base américaine en représailles de l'élimination du général iranien Qassem Soleimani par les Américains.

Peu de détails

Dans un tweet, Boeing affirme avoir été mis au courant du crash par les médias iraniens et procéder actuellement à la récolte des informations.

Même son de cloche du côté des autorités ukrainiennes. "Notre ambassade est en train de rassembler des informations sur les circonstances de cette tragédie et la liste des morts", indique le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Facebook. Et d'ajouter: "Je demande vraiment à tout le monde de s'abstenir de toute spéculation et versions non vérifiées sur la catastrophe."

L'avion, un Boeing 737-NG de trois ans faisait route vers Kiev. Selon les premiers éléments, l'appareil a grimpé à environ 7.900 pieds d'altitude (2.408 mètres) à une vitesse de 300 miles/h (483 km/h). Il a alors cessé de transmettre sa position et a disparu des radars, selon les données fournies par FlightRadar24, le site qui suit en direct les mouvements d'avions.

L'avion s'est écrasé sur le territoire de la ville de Chahriar, à l'ouest de la métropole de Téhéran. Il aurait pris feu sans toutefois activer les systèmes d'urgence, précise l'aviation civile iranienne. Ce sont là les seuls éléments dont on dispose actuellement.

En vertu du droit international, l'Iran mènera l'enquête compte tenu du fait que l'accident est survenu sur son sol. Néanmoins, souvent dans ce type d'accident, les États-Unis ou d'autres pays fournissent une assistance technique. De plus, les règles prévoient aussi que le pays fabricant de l'avion participe à l'enquête, mais l'agitation politique actuelle entre l'Iran et les États-Unis risque de compliquer la participation du National Transportation Safety Board et de Boeing.

Et si le 737 NG était aussi problématique?

Quel serait l'impact sur la société, si après les 737 MAX, elle devait faire face à d'un problème "général" sur les 737-NG? L'appareil a, ces derniers temps, défrayé à plusieurs reprises la chronique avec des avaries plus ou moins importantes.

Vue en plein écran Des problèmes au moteur et des fissures dans les ailes du 737 NG ont déjà été signalés. ©REUTERS

En effet, en novembre dernier, le régulateur américain avait déjà recommandé aux industriels du secteur aéronautique d'améliorer la conception des moteurs équipant les Boeing 737 NG, suite à un accident de Southwest Airlines survenu en avril 2018, également peu après son décollage.

L'enquête avait conclu qu'une défaillance sur un moteur CFM-56 avait conduit à la destruction d'un hublot, causant la mort d'une passagère. Une pièce du turboréacteur s'était alors fissurée, entraînant la désintégration d'une partie du moteur.

Des débris avaient alors pénétré dans le fuselage, provoquant une perte de pressurisation de l'appareil et conduisant les pilotes à une descente et un atterrissage d'urgence.

Outre le moteur, des "fissures, dites structurelles" avaient été découvertes dans une pièce reliant les ailes de l’avion à son fuselage. La FAA avait alors indiqué qu'une défaillance de cette pièce pourrait potentiellement “affecter l’intégrité structurelle de l’avion et résulter en une perte de contrôle”. Des dizaines d'appareils avaient alors été cloués au sol dans l'attente d'une réparation.

Boeing passe à la caisse

Quoi qu'il en soit pour Boeing et son CEO fraîchement nommé David Calhoun, ce crash est un nouveau coup dur. Depuis le mois de mars, tous les appareils du modèle 737 MAX sont cloués au sol, et ce à travers le monde. Deux crashes, faisant près de 350 morts, avaient mis en avant un problème du système anti-décrochage MCAS des appareils. Depuis, Boeing tente d'apporter les modifications indispensables et de décrocher la certification du système par les autorités américaines et d'autres pays.

Après Southwest, American Airlines a en effet indiqué lundi avoir conclu un accord d'indemnisation avec Boeing afin de compenser le manque à gagner lié au maintien au sol des 737 MAX.

En attendant, la facture s'allonge pour le constructeur: le dernier chiffre sur le coût de l'immobilisation des appareils porte sur 9 milliards de dollars. Ajoutez à cela l'arrêt total de la production des 737 MAX -qui avait déjà été réduite-, et les accords d'indemnisation qui se nouent avec les compagnies aériennes.

Le montant n'a pas été révélé. Toutefois American Airlines a indiqué qu'elle allait distribuer 30 millions de dollars à ses salariés dans le cadre du programme interne de répartition des bénéfices.