Etienne Davignon: "Être autonome, c'est avoir son mot à dire"

Vous parlez d’unité quant à la stratégie d’entreprise, mais ne pensez-vous pas que le coronavirus risque de contrecarrer vos plans? Le coronavirus est un problème exogène sur lequel nous n’avons aucun contrôle. Je ne vois pas pourquoi cet épisode supposé limité dans le temps devrait modifier nos objectifs qui consistent à trouver une meilleure rentabilité et de la pérenniser. Bien sûr, nous nous adapterons aux circonstances – et nous l’avons déjà fait –, mais cela ne change rien à nos objectifs. Le plan "Reboot" a du sens, ce n’est pas le coronavirus qui va le remettre en cause.

Il n’empêche que vous allez faire face à des investissements importants en renouvellement de flotte et même, à brève échéance, de rafraîchissement des cabines. Avant, vous aviez le soutien de la Lufthansa, mais aujourd’hui, vous êtes livrés à vous-même!

Oui, mais il faut savoir ce que l’on veut! Au moment où il était question que nous intégrions Eurowings, tout le monde nous tombait sur le paletot en disant que Brussels n’avait plus aucune autonomie. Et puis, Lufthansa a modifié sa position et mis Brussels au même niveau qu’Austrian ou Swiss. C’est ce qu’on voulait! Maintenant, il faut assumer. Être autonome, c’est avoir son mot à dire, mais c’est aussi prendre ses responsabilités. Y compris en matière d’investissements, lesquels ont déjà largement été mis en œuvre, comme dans le renouvellement des cabines ou l’augmentation de fréquences comme celles sur Washington que nous desservirons désormais toute l’année.