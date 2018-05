Eurofighter veut convaincre la Belgique avec une offre industrielle très étoffée

Le consortium propose le partenariat "le plus complet" jamais offert à un pays acquéreur si la Belgique opte pour le Typhoon.

Sur un simulateur, un apprenti pilote joue à déplacer des petits écrans virtuels pour aménager au mieux le cockpit d’un avion de chasse. Nous sommes à Warton (Lancashire), dans le centre de développement aéronautique de BAE Systems. Ce cockpit futuriste, c’est une des innovations que le groupe de défense britannique développe sur cette ancienne base de la Royal Air Force pour améliorer en permanence son produit phare, l’Eurofighter Typhoon, construit en collaboration avec Airbus et l’italien Leonardo.

BAE défend pour le gouvernement britannique la proposition du consortium européen pour le remplacement des avions de combat belges. Privatisé au début de l’ère Thatcher, le site de Warton abrite quelques-uns des programmes les plus avancés de BAE Systems, comme le Taranis, un démonstrateur de drone de combat furtif, montré exceptionnellement à quelques journalistes belges.

BAE Systems a proposé au gouvernement belge "le partenariat international le plus complet et le plus étendu jamais offert par Eurofighter à un possible pays acquéreur". John Rossall directeur de l’industrialisation du géant britannique

Cockpits et simulateurs modernisés, fusion de données poussées à l’extrême, systèmes de maintenance basés sur la réalité augmentée ou virtuelle: une partie des technologies innovantes du centre de Warton pourrait être partagée avec l’industrie belge si notre pays décidait d’acheter l’avion européen. BAE Systems a en effet proposé au gouvernement belge ce que John Rossall, directeur de l’industrialisation du géant britannique, décrit comme "le partenariat international le plus complet et le plus étendu jamais offert par Eurofighter à un possible pays acquéreur". Un paquet de nature à générer des retombées économiques de 19,3 milliards d’euros et qui créerait ou consoliderait 6.785 emplois d’ici 2043. Une offre qui prévoit notamment de faire rentrer la Belgique dans le programme Eurofighter pour participer aux évolutions de l’appareil, mais également aux travaux de développement de son successeur. A Courtrai, Esterline, la filiale du spécialiste américain de la visualisation, s’est déjà vu attribuer un contrat pour ces développements futurs.

Vue en plein écran Une partie des technologies innovantes développées au centre de Warton pour l'Eurofighter Typhoon pourrait être partagée avec l'industrie belge si notre pays décidait d'acheter l'avion européen. ©REUTERS

Au cœur de la proposition britannique, on retrouve notamment la création de deux "centres d’innovation technologiques" (en Wallonie et en Flandre), consacrés pour l’un aux matériaux de pointe et pour l’autre à la fabrication additive. Des technologies que BAE Systems expérimente dans ses installations du site voisin de Samlesbury. David Holmes, manufacturing director, présente ainsi plusieurs pièces complexes du Typhoon qui, "grâce à la fabrication additive, ne nécessite plus que quelques dizaines d’heures de réalisation, au lieu de plusieurs semaines d’usinage".

Ces deux centres permettraient aux entreprises du consortium d’investir conjointement avec l’industrie belge dans le développement de programmes axés sur les futurs besoins technologiques tant civils que militaires. "Le modèle d’investissement initial proposé est un financement partagé à 50/50 entre BAE Systems et les gouvernements régionaux, avec lesquels nous sommes en dialogue", explique Anthony Gregory, le responsable de la campagne belge de BAE. "L’investissement est de l’ordre de 150 millions d’euros et nous attendons davantage des entreprises partenaires Airbus et Leonardo à mesure que les programmes de recherche mûriront". L’activité potentielle générée serait de 3 milliards jusqu’en 2043.

Spécialiste de la cybersécurité

BAE Systems a mis également sur la table plusieurs propositions de partenariat, dont la plus emblématique est celle qui concerne la cybersécurité (880 millions au total). Le groupe britannique, qui parle de la création de 80 emplois directs à Bruxelles et à Louvain (avec Imec), est devenu un spécialiste du secteur grâce à une politique d’investissements et de rachat de sociétés de surveillance et de cybersécurité. Ce sont les experts de BAE qui ont détecté en 2016 le malware qui a corrompu un logiciel client du système Swift, au détriment de la banque centrale du Bangladesh. Cette offre sur la cybersécurité se double d’investissements potentiels (360 millions) dans des capacités de guerre électronique, un secteur peu développé au sein de la Défense belge.

Enfin, à côté des retombées économiques, BAE a également avancé de nombreuses propositions directement liées à l’entrée en service éventuelle du Typhoon, dans le domaine de l’entraînement, de la simulation et de la maintenance. Ces projets, qui lieraient intimement l’ex-Force aérienne belge à la RAF pour plusieurs décennies, poussent Anthony Gregory à se demander "ce qu’il y a dans le partenariat stratégique de la France que nous n’offrons pas via la procédure officielle…"

Inquiètes, les entreprises aéronautiques belges rongent leur frein A priori, les deux centres d’innovation technologiques et bon nombre d’autres initiatives que propose BAE à la Belgique correspondent bien à l’esprit et à la lettre de la législation européenne, qui prohibe les compensations économiques pour les marchés de la défense, à l’exception de la "protection des intérêts essentiels de sécurité". Le paquet britannique semble également rencontrer les désirs de l’industrie belge, qui plaide pour son insertion dans des programmes d’avenir. Néanmoins, observe une source bien au fait du dossier, les deux centres de recherche "pourraient s’avérer assez compliqués à mettre en œuvre. Car ils seront à vocation nationale, mais cofinancés par chacune des Régions." Autre réserve, poursuit cette source: "Certaines des compétences des nouveaux centres sont déjà traitées par des centres de recherche en Wallonie, qui est plus organisée en matière aéronautique que la Flandre grâce au pôle de compétitivité Skywin. Il ne faudrait pas les multiplier ou organiser une concurrence." Enfin dernière interrogation: "Est-ce qu’Airbus et Leonardo endossent complètement les propositions d’Eurofighter? Le constructeur européen revient en effet régulièrement à la charge pour obtenir de meilleures conditions auprès des fournisseurs belges. On aimerait des apaisements sur ce sujet", conclut ce spécialiste. Une série de questions qui restent pour l’instant sans réponses. Car les Affaires économiques, qui gèrent le volet "protection des intérêts essentiels de sécurité", ne communiquent sur rien, confirment d’autres sources. D’où la difficulté extrême de peser le pour et le contre des offres respectives. Lockheed Martin, de son côté, a signé une série de lettres d’intention avec de nombreuses entreprises, mais ne semble pas avoir proposé d’initiatives équivalentes à celles de BAE. "Derrière ces lettres d’intention, on n’a rien", déplore un autre CEO, qui précise que les contacts sont figés avec le géant américain. "Avec Lockheed, les propositions semblent limitées à de la sous-traitance classique, avec une portée stratégique plus limitée". Quant au partenariat stratégique proposé par la France hors appel d’offres, "tout est complètement gelé. On ne sait même pas si les Affaires économiques examinent leur proposition. La stratégie française est incompréhensible", relève un troisième observateur. Qui conclut: "on savait que ce ne serait pas le marché du siècle. Mais là, la Belgique risque de passer complètement à côté de son sujet sur le plan industriel…"