Feronyl sécurise un contrat avec Lockheed Martin sur le programme F-35

La société Feronyl, basée à Mouscron, a remporté un contrat pluriannuel avec Lockheed Martin pour la recherche et le développement de matériaux avancés à utiliser sur des surfaces à haute température, indique la société, ce lundi.

Dans le cadre de ce contrat, Feronyl développera un matériau de nouvelle génération avec des applications potentielles sur les moteurs à turbine à réaction et les véhicules hypersoniques.

"Empreinte socio-économique"

La société mouscronnoise, fondée en 1950, est spécialisée dans le développement et la fabrication de composants avancés en polymères et composites. Elle est déjà impliquée dans des programmes aérospatiaux et de défense. Elle compte parmi ses clients McLaren, Airbus, Boeing ou encore Embraer.