La Commission donne son feu vert à l'aide de Brussels Airlines

"Grâce à ce programme, la compagnie aérienne peut financer son plan de redressement et créer un avenir à long terme et structurellement rentable", communique Brussels Airlines.

"Nous sommes soulagés que l'exécution de la transaction financière puisse suivre. Nous nous concentrons désormais sur l’implémentation de notre plan de redressement Reboot Plus. Grâce au soutien et à la confiance que nous recevons de notre actionnaire Lufthansa, du gouvernement belge et de tous nos employés, nous pouvons créer une Brussels Airlines forte et compétitive avec des perspectives à long terme, qui est un moteur important pour l'économie belge", communique Dieter Vranckx.