Fin d'été chaotique pour Ryanair, les grèves se multiplient

Ryanair, qui n'a pas encore résolu tous ses conflits avec son personnel , va finir l'été sur de nouvelles grèves - on se souvient encore de l'été 2018 très chaotique pour la low cost. Plusieurs syndicats dans divers pays européens ont en effet confirmé ou déposé des préavis de grève. Mais quels pays et quand? Les vols belges risquent-ils d'être impactés? Tour d'horizon des pays qui risquent de faire les frais du mouvement de grogne.

L'annonce de supprimer quelque 900 postes et de fermer les bases de Gérone et Las Palmas passe mal côté espagnol. Le personnel de cabine local de Ryanair se mettra dix jours en grève septembre, à moins que la compagnie aérienne à bas coûts ne renonce à ses projets de fermeture de plusieurs de ses bases dans le pays. Les syndicats SITCPLA et USO ont noté dans un communiqué qu'ils déposeraient formellement des préavis de grève pour les 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 et 28 septembre.