Grève chez Brussels Airlines: quels vols seront assurés lundi et mercredi ?

Les syndicats des pilotes de la compagnie Brussels Airlines ont appelé à faire grève lundi et mardi prochains. Quelles seront les conséquences pour les voyageurs et quels sont les recours possibles?

Mercredi, les syndicats des pilotes de Brussels Airlines ont appelé à faire grève lundi et mardi, à l’issue d’une réunion avec la direction, qui n’a pas permis d’avancer dans le conflit qui oppose direction et syndicats sur les salaires, les pensions et l’équilibre travail-vie privée. Au total, la grève impactera 278 vols lundi et 279 mercredi, affectant respectivement 34.000 et 29.000 passagers.

→ Les liaisons assurées lundi et mercredi

Depuis Zaventem: Billund et Copenhague (Danemark), Stockholm et Goteborg (Suède), Berlin et Hannovre (Allemagne), Bâle (Suisse), Milan et Turin (Italie), Nantes, Paris et Strasbourg (France).

Depuis Dusseldorf: deux vols partiront pour New York (Etats-Unis) et Cancun (Mexique). Et un vol partira de New York pour atterrir en Allemagne.

Mercredi, deux vols partiront aussi de Dusseldorf vers New York et Miami. Dans l’autre sens, un vol de Miami et de Punta Cana sont attendus.

→ Quels sont les recours possibles?

Les passagers prévus sur un vol impacté par la grève lundi 14 ou mercredi 16 mai "ont la possibilité d'effectuer gratuitement une nouvelle réservation ou d'annuler leur réservation actuelle sans frais supplémentaires avec un remboursement du billet", indique Brussels Airlines. "Les voyageurs bloqués à leur destination seront pris en charge au maximum, et ce y compris l'hébergement à l'hôtel, les options alternatives de voyage sur Brussels Airlines ou sur les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ou d'autres transporteurs disponibles", ajoute la compagnie aérienne.

Pour les passagers qui sont passés par une agence de voyages, ceux-ci doivent prendre contact avec elle. Brussels Airlines élabore un schéma de vols adapté. Les informations à propos des annulations seront continuellement mises à jour via le site internet www.brusselsairlines.com.

→ Le point de vue des syndicats

Les organisations syndicales se plaignent des salaires, des pensions et de l’équilibre entre vie privée et professionnelle. Ceux-ci ont refusé une proposition qui prévoyait entre autres 6 jours de congé supplémentaires pour les plus de 60 ans.

Les syndicats attendent aussi un message clair quant à l'intégration de Brussels Airlines au sein d'Eurowings, la branche low cost de Lufthansa.

→ Le point de vue des dirigeants

"Les syndicats doivent donner une chance à cette conciliation", a déclaré la porte-parole de Brussels Airlines, Kim Daenen. "Nous avons entendu les plaintes des équipages", dit encore la porte-parole. La surcharge de travail, plus encore que le salaire, représenterait un problème majeur pour les pilotes. La direction est prête à en discuter - en particulier pour le planning des horaires - mais il s'agit d'un travail de longue haleine. Elle était d'ailleurs prête à offrir des compensations financières dans l'attente de mesures concrètes pour réduire cette surcharge.