Grève confirmée chez Ryanair pour le 28 septembre

Le personnel de cabine de Ryanair sera bel et bien en grève fin septembre. Il répond à l'appel de sept syndicats dans cinq pays, dont la Belgique.

C'est une confirmation: le personnel de Ryanair se croisera bel et bien les bras le 28 septembre. Sept syndicats de cinq pays avaient déjà annoncé début septembre prévoir "la plus grande grève de l'histoire" de la compagnie low cost irlandaise. La date du 28 septembre avait alors été évoquée sans être officialisée.

Réunis à Bruxelles, les syndicats annoncent que le mouvement touchera la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. D'autres pays, comme l'Allemagne où une action a bloqué hier quelque 150 vols, pourraient se joindre au mouvement tout comme les organisations des pilotes.

Les syndicats demandent l'application des différentes législations nationales sur le travail et non plus la seule irlandaise. Ils doivent rencontrer la Commission européenne à 15 heures pour lui faire part de leurs griefs.