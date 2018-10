Il y a viol de droit d'auteur dans l'air

Pour les Américains, la violation du droit d’auteur est évidente et le manuel européen ne serait qu’une "imitation servile" de la version américaine. Des pans entiers du manuel américain se retrouvent dans le nouveau manuel européen, ont plaidé les avocats de l’ATA. De l’autre côté de la barre, les avocats d’ASD ont contesté la violation du droit d’auteur. Dès que des problèmes ont été levés, les Européens ont décidé de faire table rase du passé et ont rédigé un nouveau manuel. Et pour les Européens, cette nouvelle version n’est en rien protégée par le droit d’auteur car elle ne contient aucune touche originale. "Notre manuel est disponible gratuitement sur le web et cela irrite l’ATA", a plaidé l’avocate de l’ASD qui estime que c’est là que se trouve le nerf de la guerre.