Jean-Jacques Cloquet quitte l'aéroport de Charleroi pour Pairi Daiza

"C’est bien évidemment avec une émotion indescriptible que je quitterai une Famille, plus qu’une entreprise, qui, durant 10 ans et en vertu d’énormes difficultés, a réalisé un travail exceptionnel permettant de placer notre petit aéroport Régional de Charleroi sur la scène internationale", c'est en ces mots que Jean-Jacques Cloquet annonce son départ de la direction de l'aéroport de Charleroi.

Où va-t-il? Il rejoint les équipes d'Eric Domb à Pairi Daiza. Il prendra ainsi la direction des divisions opérationnelle et commerciale de Pairi Daiza . Il devient donc un des trois CEO du parc aux côtés d’Eric Domb (Présidence) et d’Yvan Moreau (Direction financière).

"Pairi Daiza et Brussels South Charleroi Airport sont deux entreprises qui partagent de nombreuses valeurs et une histoire largement commune, qui va bien au-delà de leur proximité géographique au cœur du Hainaut. Toutes deux ont su, au fil de leur histoire et de leur croissance, développer une offre unique et innovante pour devenir des fleurons de l’économie wallonne."