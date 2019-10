Jusqu'à quand Boeing va-t-il résister à la pression?

Le groupe Boeing présente ce mercredi ses résultats trimestriels. Néanmoins, une seule question se pose: combien de temps encore l'avionneur va-t-il résister à l'immobilisation de ses avions 737 MAX.

Chaque semaine apporte chez Boeing son lot de révélations, mais toujours aucun drapeau vert pour le redécollage des modèles 737 MAX. Cloués au sol à travers le monde depuis mars à cause d'un défaut du système anti-décrochage MCAS -qui a provoqué le crash de deux appareils-, Boeing espérait le retour dans le ciel de ses avions au quatrième trimestre. La chose semble plus que compromise. Le directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a affirmé cette semaine ne pas s'attendre à une autorisation de la reprise des vols avant janvier, au plus tôt.

Chez Boeing pourtant, on indique faire des progrès vers un retour dans les airs. Les autorités américaines de la Federal Aviation Administration (FAA) disent, elles, avoir besoin de davantage de temps pour analyser les corrections apportées au système. "L'agence a reçu le téléchargement du logiciel final et procède à l'analyse complète du système", a expliqué Steve Dickson, administrateur de la FAA.

Des tests sont ainsi effectués en simulateur avant la rédaction de scénarios nécessaires pour appréhender les besoins en formation des pilotes. L'ultime étape sera un vol test de certification. "Cela prendra plusieurs semaines pour effectuer l'ensemble du processus. Nous avons encore un travail considérable à effectuer", poursuit Dickson.

Reste donc à savoir, combien de temps Boeing va-t-il pouvoir survivre à cette immobilisation? Début de réponse, ce mercredi avec la publication des résultats trimestriels.

Des échanges à peine retrouvés par Boeing

La pression est en effet maximale:

> Financièrement d'abord: L'immobilisation des 737 MAX coûte cher à Boeing, très cher. En juillet dernier, le groupe avait estimé la facture de la crise à 8 milliards de dollars. "Dans le cas d’une prolongation de l’interdiction du vol jusqu’à la fin de l’année, le nombre de MAX stockés par Boeing pourrait atteindre 400 avions, soit 20 milliards de dollars à la valeur de marché des appareils", pointe un observateur. "C’est du jamais-vu."

> Avec le régulateur: En coulisse, la guerre entre les autorités et l'avionneur fait toujours rage. L'agence dénonce le manque de transparence du groupe avec notamment des échanges inquiétants énoncés en 2016 entre deux pilotes lors des essais du 737 MAX et du MCAS. Ces échanges viennent seulement d'être transmis à la FAA. Boeing affirmant les avoir à peine retrouvés.

Le groupe est aussi bien décidé à ne pas porter seul toute responsabilité. Il affirme que les équipes de la FAA ont été impliquées aux différentes étapes du processus.

Gouvernance revisitée

> Sur l'image: Le groupe fait aussi le nettoyage dans sa gouvernance. Dennis Muilenburg a ainsi été "soulagé" de son titre de président du conseil d'administration qu'il détenait depuis juillet 2015. Directeur général à temps plein, il peut ainsi se concentrer pleinement à la crise du 737 MAX.

Vue en plein écran Kevin McAllister était à la tête de la division aviation commerciale. ©REUTERS

Le directeur de la division "aviation commerciale", Kevin McAllister, a lui été remercié et remplacé par Stan Deal. "Toute notre équipe est focalisée sur l'excellence opérationnelle conformément à nos valeurs de sécurité, de qualité et d'intégrité. Nous sommes résolus à respecter nos engagements et à regagner la confiance de nos régulateurs, clients et autres parties prenantes", tel est l'explication apportée à ce changement.

McAllister n'était certes pas à la tête de la division au moment des crashs du 737 MAX. Selon des sources internes, on apprend que les critiques s'étaient multipliées ces dernières semaines à son encontre. On lui reprochait notamment de ne pas avoir rassuré le grand public, les compagnies aériennes et les salariés dans cette crise du 737 MAX; un avion qui représente quand même plus de deux tiers du carnet de commandes de Boeing. D'après certains observateurs, d'autres limogeages pourraient suivre pour "créer l'électrochoc dont Boeing a besoin pour surmonter cette crise".

Muilenburg face aux élus

> Avec les dirigeants politiques: Dennis Muilenburg est lui aussi sous pression. Il sera, pour la première fois, auditionné le 30 octobre prochain par des élus américains. Une audition cruciale. Le dirigeant devrait notamment être interrogé sur des échanges troublants entre deux de ses pilotes d'essai sur les possibles dysfonctionnements du MCAS.

Vue en plein écran Dennis Muilenburg sera pour la première fois auditionné la semaine prochaine par le Congrès. ©REUTERS