"L'ADN de Brussels Airlines est le dialogue social"

Selon le président du conseil d’administration de la compagnie belge Etienne Davignon , les détails du plan stratégique de croissance seront dévoilés fin juin. Mais les paramètres économiques ne paraissent pas favorables.

Comme on le sait, lundi et mercredi prochains, les pilotes de Brussels Airlines (SN) seront en grève. De lourdes perturbations sont à craindre avec, probablement, plus des trois quarts des vols annulés. Ce même lundi, débutera une procédure en conciliation. SN est prête, Etienne Davignon, président du conseil d’administration nous l’a confirmé. Alors pourquoi ne pas mettre directement les propositions sur la table? "Parce que nous respectons les décisions du conciliateur scrupuleusement et, du reste, la presse ne sera pas la première à en avoir les détails, mais bien nos interlocuteurs."

Et de poursuivre: "Vous pensez bien que si on avait pu imaginer qu’en dévoilant propositions et chiffres ce vendredi, on évitait toutes les grèves, on n’aurait pas hésité une nanoseconde." De fait, lors d’un sondage effectué dans la communauté des pilotes, 80% d’entre eux ont voté en faveur de la grève. "C’est un signal fort !", constate Davignon qui reproche tout de même au personnel navigant de maîtrise d’"entretenir la confusion entre les perspectives d’avenir de SN depuis que Lufthansa en détient toutes les parts et les problèmes qu’on avait déjà avant".

Il semble bien que la Belgian Cockpit Association (BeCA, l’union professionnelle des pilotes) avait émis ses premiers doutes au second semestre 2017. Il avait été promis que des efforts consentis en 2012 seraient rétribués en 2018. On y est.

Conjoncture défavorable

Ah oui, mais la conjoncture n’est pas belle! Si, de 2015 (2016 étant l’année particulière des attentats) à 2017, la croissance en passagers a été de 15%, le rendement au siège a été trop faible. Essentiellement européen, il a diminué de 10% sur la même période, avec des coûts en hausse de 2%, a relevé le nouveau directeur financier (CFO) Dieter Vranckx. Dans le même temps, le fuel a augmenté de 32%, le dollar est en baisse et l’index a fait monter les coûts de 18%. Et dans ce contexte, où il est quasi impossible de répercuter les hausses des dépenses sur les tarifs, la pression des compagnies étrangères s'est fait continuellement ressentir.

Ce n’est probablement jamais "le moment" de demander des hausses salariales, mais Thibault Demoulin, le nouveau COO de SN, aura du pain sur la planche. Commandant de bord lui-même, il sait que ses collègues demandent des augmentations salariales allant jusqu’à 25% et des aménagements sur les horaires, les temps de vol et de repos, les nuitées hors-Belgique et on en passe: "Mais nous n’avons pas un budget illimité", sourit-il.

Davignon renchérit: "Les pilotes nous accusent de cacher avec un nuage de fumée ce qu’on réserve à la compagnie et soupçonnent que l’introduction dans Eurowings signifie la disparition de SN. En réalité, Brussels Airlines et Eurowings font partie à deux d’Eurowings Group et nous travaillons en ce moment à une stratégie de croissance autour de trois axes – court et long-courrier, loisirs avec Thomas Cook -, dont les détails seront révélés fin juin."

En attendant, il faut parer au plus pressé avec les annulations de vol: "Les vols qui seront assurés seront ceux où il n’y a pas d’alternative pour nos clients auxquels nous présentons nos excuses en général. Dans le même temps, on continuera à discuter car telle est notre philosophie", souligne la CEO Catherine Foerster. Il vaut mieux. La perte quotidienne risque bien de tourner autour des 4,7 millions d’euros.

