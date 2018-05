L'action Air France-KLM bat de l'aile

Vendredi soir, on apprenait le rejet de l'accord par le personnel à 55,4%. Jean-Marc Janaillac avait donc démissionné, face à son échec de sortir du conflit social qui mine depuis deux mois et demi la compagnie. "Cela met en péril non seulement les objectifs d'efficacité économique, mais aussi l'intégrité même du groupe", estiment de les analystes de Société Générale.



La direction proposait, pour la période 2018-2021, des augmentations générales de salaires de 7% sur quatre ans, s'ajoutant aux augmentations individuelles, dont le versement aurait été lié aux résultats financiers. Les dix organisations de pilotes, d'hôtesses et de stewards et de membres du personnel au sol qui composent l'intersyndicale réclament quant à eux 5,1% d'augmentation en 2018, au titre d'un "rattrapage" nécessaire après six ans de gel des grilles salariales.