L'action Latécoère décolle sur fond d'OPA

"Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, l'offre publique sera également soumise à l'atteinte du seuil de caducité de 50% du capital ou des droits de vote de Latécoère", souligne également Searchlight.

De son côté, Latécoère a indiqué son intention de nommer un expert indépendant pour étudier les conditions financières de l'OPA . "Le conseil d'administration de la société émettra son avis motivé sur le projet d'offre après obtention du rapport de l'expert indépendant et de l'avis des instances représentatives du personnel."

Searchlight a par ailleurs dit apporter "tout son soutien à l'équipe de direction et à la stratégie" de Latécoère. L'équipementier rappelle également dans son communiqué que l'OPA "reste subordonnée à l'obtention des autorisations réglementaires et administratives" aux États-Unis, en France et en Allemagne.