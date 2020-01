L'action Ryanair grimpe après la révision à la hausse des bénéfices attendus

Aujourd'hui, la compagnie relève ses attentes bénéficiaires à une fourchette entre 950 millions et 1,06 milliard d'euros, au lieu des 800 à 900 millions précédemment annoncés. En cause, la période des vacances de Noël particulièrement florissante, mais aussi le carnet de réservations bien rempli entre janvier et avril. La direction de la compagnie parle d'une hausse de 1% des réservations pour cette période. Ce qui devrait se traduire par "des tarifs légèrement plus élevés que prévu au quatrième trimestre", lit-on dans un communiqué.