L'aéroport de Charleroi a tourné à 30% en juillet

La crise du coronavirus durera pour l'aviation, ce n'est pas un secret. On en sait quelque chose à l'aéroport de Charleroi. BSCA vient en effet de publier ses chiffres de juillet.

Pour rappel, la Wallonie planche sur une recapitalisation de l'aéroport carolo. Le patron de l'aéroport, Philippe Verdonck, anticipe désormais un manque à gagner pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros cette année et une perte nette au-delà des 20 millions d'euros. Toutes les activités commerciales de l'aéroport notamment tournent au ralenti, que ce soient les parkings ou les surfaces commerciales. Et la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie à l'automne plane.

Pas de Maghreb

Même si l'aéroport peut désormais compter sur le succès des destinations du bassin méditerranéen (côté Europe) et de l'Europe centrale, l'impossibilité de voler sur le Maghreb pèse sur son niveau d'activités.

Ryanair a indiqué la semaine passée que 60% de ses vols seraient opérationnels en août, soit plus de 1.600 lignes et plus de 11.000 vols hebdomadaires sur son réseau.