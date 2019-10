"L'aéroport de Charleroi doit renouer avec les profits" (Laurent Levêque, ex-BSCA)

Entre la préparation des dossiers à faire passer au gouvernement wallon et des rencontres programmées avec plusieurs candidats prêts à rejoindre le cabinet de la ministre de l’Emploi et de la Santé Christie Morreale (PS), Laurent Levêque trouve le temps pour évoquer une page qui se tourne dans sa carrière.

Sa nomination comme chef de cabinet ministériel à Namur l’a obligé à démissionner la semaine dernière de son mandat de président de l’aéroport de Charleroi. À la tête de BSCA depuis 10 ans, il y restera mais comme simple administrateur. "C’est imposé par le décret gouvernance. Il y a une incompatibilité entre le poste de président et chef de cabinet. C’est tout à fait normal", estime-t-il.

S’affranchir de Ryanair

L’heure est donc au bilan pour celui qui fut à une époque chef de cabinet de Paul Magnette, de Marie Arena ou de Christian Dupont. "BSCA est une réussite", estime l’ancien président. "Ce n’est certainement pas un hasard. L’aéroport est un partenaire fiable pour les compagnies aériennes." Il pointe dans le désordre la ponctualité, le taux de satisfaction des voyageurs, la délivrance des bagages, le taux de remplissage élevé dans les avions et la bonne rentabilité pour les compagnies aériennes. Un cocktail qui lui fait dire que Charleroi joue dans la cour des grands. "On n’est pas un aéroport low-cost. Charleroi est extrêmement professionnel. On doit insister sur la qualité du management et des équipes. Le conseil d’administration est par ailleurs très actif. Au final, c’est un modèle économique qui fonctionne."

"Le défi à Charleroi est d’augmenter les recettes pour renouer avec cette profitabilité à l’horizon 2025-2035."

Au-delà de la success story wallonne que représente l’aéroport carolo avec ses 570 personnes sur le payroll de BSCA et les 3.000 emplois directs occupés sur le site par les compagnies aériennes, les services d’urgence, les douanes ou l’horeca, Laurent Levêque se projette dans l’avenir et dévoile les grands défis qui attendent l’aéroport d’ici à 2035. Ce n’est évidemment pas un secret. Charleroi est un aéroport trop dépendant de Ryanair. "Ryanair, c’est aujourd’hui 77% du trafic. Nous avons ici une success story mais il faut anticiper un éventuel changement. On doit se dire qu’un des défis de l’aéroport est de se défaire de cette dépendance trop importante à l’égard d’une compagnie. Notre business model doit évoluer. L’aéroport doit donc continuer à diversifier les compagnies."

Si l’extension de la piste qui est en cours de réalisation est un des leviers que compte utiliser l’aéroport pour conforter cette stratégie, en attirant par exemple des longs courriers, le conseil d’administration de BSCA a confié au bureau d’étude Air Tech le soin de rédiger un master plan 2020-2035 pour encourager la croissance. "On doit continuer notre développement. Si on n’investit plus, on ne stagne pas, on régresse."

Renouer avec la profitabilité

Ce business plan à 15 ans n’est évidemment pas une mince affaire vu le contexte. Au-delà de la simple croissance, ce plan doit avant tout permettre à l’aéroport de renouer avec la profitabilité. "L’enjeu est évidemment là! L’aéroport de Charleroi doit renouer avec les profits. La profitabilité de l’aéroport a été impactée par une décision de l’Union européenne qui a fait passer de 3 à 15 millions d’euros la redevance à payer. Bref, il n’y a plus de dividende à distribuer aux actionnaires (la Région wallonne et les Italiens de Save, NDLR). On est juste à l’équilibre. Les actionnaires l’ont accepté mais le défi de Charleroi est d’augmenter les recettes pour renouer avec cette profitabilité à l’horizon 2025-2035."

Un plan à 100 millions

La recette se trouve donc dans ce fameux master plan à 15 ans. "Cela représente un investissement de 100 millions d’euros pour BSCA." Ces montants vont permettre à BSCA de financer différents chantiers dont un doublement de la capacité d’accueil des passagers. "On va doubler le terminal passager. Aujourd’hui, nous accueillons 8 millions de passagers par an. Avec ce que prévoit le master plan, notre objectif est d’atteindre les 10 à 12 millions de passagers d’ici 2035. Il faut pour cela préparer les infrastructures."

