L'aéroport militaire de Melsbroek fait peau neuve

La défense pérennise sa présence à Melsbroek en construisant un mega hangar pour les A400M, première phase d'un projet de refonte complet de l'aéroport.

Le 15e wing, l'unité de l'armée belge chargée du transport aérien, restera encore longtemps à Melsbroek: le ministre de la Défense, Philippe Goffin (MR), a posé ce lundi la première pierre d'un nouveau hangar pour l'entretien de trois avions de transport Airbus A400M sur cet aéroport militaire, qui se trouve en face de l'aéroport civil de Zaventem, dont il utilise les mêmes pistes.

Ce vaste hangar, d'une surface de plus de 13.000 m2, sera le plus grand jamais érigé par la Défense, avec une toiture d'environ 185 mètres de long sur 75 de large pour une hauteur de 30 mètres. Le projet prévoit également plusieurs milliers de m2 de bureaux, une zone logistique et des ateliers.

Un appareil luxembourgeois

Le marché, d'une valeur de 134 millions d'euros sur 30 ans (dont 49,6 millions pour la construction), a été attribué à l'entreprise Democo de Hasselt par le biais d'un partenariat public-privé. Le Luxembourg prendra en charge un huitième des frais de maintenance. La Belgique a en effet commandé huit A400M, dont un pour le compte du Grand-duché. L'appareil luxembourgeois est attendu d'ici six semaines, avant l'arrivée peu après du premier avion belge. Plus grands et plus puissants que les C-130 Hercules, les Airbus A400M nécessitaient la construction d'une infrastructure plus imposante.

Le nouveau hangar pérennisera la présence des avions de transport militaire à Melsbroek "pour les décennies à venir", a fait valoir le commandant du 15e wing, le colonel Frank Vandenbussche. Il marque en effet la première étape d'un renouvellement complet des infrastructures de Melsbroek, dont le bâtiment principal, le hangar Herpain, qui abrite les C-130, date de 1952. A court terme, un deuxième bâtiment, plus modeste, sera également construit pour abriter un simulateur de vol.

1952 Le bâtiment principal de Melsbroek, le hangar Herpain, qui abrite les C-130, date de 1952.

Par la suite, une deuxième phase prévoit la démolition du hangar Herpain et la construction d'une nouvelle aérogare pour les passagers et le fret, de nouveaux locaux pour le personnel, ainsi que des parkings et des voies de roulage adaptées aux nouveaux appareils.

Par le passé, l'idée de déplacer le 15e wing de transport vers un autre terrain militaire comme Beauvechain avait été évoquée, afin de libérer de la place au bénéfice de Brussels Airport ou d'entreprises liées à l'aéroport. Un projet qui ne s'est jamais concrétisé, à cause des investissements à consentir pour maintenir l'opérationnalité permanente de cette base nettement moins utilisée, mais aussi en raison du rôle central de Melsbroek, où transitent de nombreuses personnalités belges et de pays membres de l'UE et de l'Otan.