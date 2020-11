L'agence américaine de l'aviation autorise à nouveau le vol des Boeing 737 MAX

La FAA a finalement donné son approbation à la reprise des vols après avoir réalisé des tests approfondis. Les compagnies aériennes doivent à présent mettre à jour leurs logiciels et former à nouveau les pilotes. Ce qui prendra au moins trente jours. Southwest Airlines, qui possède la plupart des avions, déclare qu'il faudra peut-être même des mois avant qu'il ne réponde aux exigences de la FAA et qu'il ne prévoit pas de voler à nouveau avec le 737 MAX avant le deuxième trimestre 2021.