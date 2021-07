L’aviation d’affaires reprend vigueur principalement en Europe

Les vidéoconférences ne vont pas limiter les déplacements aériens. Au contraire, tous les freins en aviation commerciale favorisent les avions privés.

Mardi dernier, le constructeur des plus grands avions d’affaires du monde, Gulfstream, a présenté à Courtrai ses deux fleurons, les G500 (50 millions de dollars pièce!) et G230. Lors de cette tournée de présentation, le constructeur de Savannah (Géorgie) ne pouvait manquer Luxaviation Belgium (ex-Abelag), première société d’aviation d’affaires du Benelux qui emploie 140 personnes, dont 90 pilotes. Parmi ses activités, la location d’avions avec équipages, la gestion d’appareils achetés individuellement ou en copropriété (22 au total, allant des Falcon 7X et 8X aux Cessna Citation, Bombardier Challenger ou Beechcraft King Air), la maintenance, etc. N’oublions pas que lors de sommets européens, c’est elle qui s’occupe de la réception des avions d’État.

Luxaviation Belgium fait partie du groupe Luxaviation, le plus grand opérateur de jets d’affaires du monde (260) et qui emploie plus de 1.500 personnes sur tous les continents. Toutefois, la crise du covid a considérablement perturbé les activités du groupe depuis un an et demi.

"Je voudrais casser une rumeur selon laquelle l’aviation d’affaires a pu s’en sortir car elle volait sans respecter les mêmes contraintes que l’aviation commerciale: c’est complètement faux; nous sommes soumis aux mêmes contraintes administratives et variables selon les pays. Si bien que d’avril à mi-juin 2020, nous avons été mis au sol et le petit relâchement en Belgique en juin a encore été freiné par des contraintes ailleurs." Celui qui s’exprime ainsi est Ward Bonduel, nommé CEO de Luxaviation Belgium fin 2020.

Des activités en baisse de 50%

Cet ancien de Brussels Airlines, dont il a été le représentant en Gambie, a travaillé pour Korongo (Lubumbashi) avant de se tourner vers Luxaviation. "Nos activités ont diminué de 50% l’an dernier et sont toujours freinées aujourd’hui sur les vols transatlantiques, en raison notamment de la fermeture des frontières aux États-Unis." En revanche, les téléconférences n’ont pas tué les vols européens, au contraire: il y a des négociations qui ne souffrent pas de vecteurs informatiques.

Voyager sûr

"En Europe, nous avons attiré une nouvelle clientèle qui restera fidèle, poursuit Bonduel. En cause, la suppression d’escales des compagnies aériennes, les réductions de fréquences – il y avait vingt vols par jour sur Genève et aujourd’hui… un! – et le besoin de se sentir davantage protégés dans notre propre terminal, dans un avion contrôlé en permanence et plus de possibilités de faire des allers-retours dans la journée."

Ce nouvel engouement se traduit aussi par la vente d’avions. À telle enseigne que "le marché de seconde main est déjà quasi saturé, ce qui est nouveau. Si bien que les acheteurs se tournent de plus en plus vers les avions neufs." Dernièrement, Luxaviation Belgium a servi d’intermédiaire pour la vente d’un triréacteur Falcon 7X et d’un Bombardier Global 5500. Les Beech King Air attirent aussi: ces biturbopropulseurs peuvent atterrir sur des pistes (Saint-Tropez, les Alpes…) qui ne peuvent pas accueillir les jets. Deux appareils ont déjà été acquis et trois autres seront livrés dans les semaines qui viennent.

Hors chômage temporaire la société n’a licencié personne et est prête pour l’ouverture des frontières américaines: "On assistera à un pont aérien", sourit Ward Bonduel. Mais d’ores et déjà, l’année 2021 s’annonce sous les meilleurs auspices: "Nous serons dans le vert", confirme le CEO.