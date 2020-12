L'édition 2021 du salon aéronautique du Bourget est annulée

L'épidémie de Covid-19, qui a ravagé les secteurs aéronautiques et du transport aérien, continue de faire des dégâts: le salon aéronautique et de l'espace du Bourget, près de Paris, qui devait se tenir du 21 au 27 juin prochains, est annulé. Le conseil d'administration du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris (SIAE) "s'est rendu à cette décision inéluctable compte tenu de la situation sanitaire internationale et de la fréquentation" d'un événement qui draine plusieurs centaines de milliers de visiteurs, a annoncé lundi l'organisateur dans un communiqué.

"Après de longs mois de suspension de toute activité Salon dans le monde, la communauté internationale aéronautique, spatiale et de défense se réjouissait de se retrouver", affirme le commissaire général du salon, Patrick Daher, cité dans le communiqué.