L'équipementier belge TCR est proche de la première place mondiale

La société TCR, installée à Steenokkerzeel et chargée de l’assistance en équipements au sol des pistes d’aviation, a doublé de taille en quatre ans pour atteindre 200 millions d’euros de chiffre d’affaires. Sa direction ne compte pas se reposer sur ses lauriers mais récidiver d’ici 2022.

La société belge TCR est actuellement la plus grande en Europe en matière de "Ground Support Equipment" (GSE), c’est-à-dire de véhicules de pistes dans les aéroports qui servent à l’assistance des services aux compagnies aériennes: escaliers pour passagers, élévateurs pour le cargo ou le catering, véhicules à bagages, tracteurs-pousseurs d’avions, et nous en passons… Présente dans 140 aéroports de 16 pays dans le monde (Europe, Etats-Unis, Moyen-Orient, Asie-Pacifique), la société fait tourner ses 26.000 équipements de Chicago à Melbourne et dégage un chiffre d’affaires annuel de 200 millions d’euros. Ses effectifs tournent autour du millier de personnes, dont 10% en Belgique, le reste – 25 à 30 nationalités – étant réparti dans le monde.

"Notre force est notre taille: plus on croît, plus on est capable d’absorber les risques d’investissement." Tom Bellekens CEO de TCR

Si ses effectifs sont limités, c’est parce qu’il s’agit essentiellement d’un personnel d’encadrement ou de formation au service des sociétés de handling qui, elles, se chargent de l’utilisation des équipements. Le client-type de TCR est le manutentionnaire indépendant, même si de grandes compagnies ayant leurs propres services au sol font également appel à elle. "Nous sommes leaders en Europe depuis un petit temps, mais maintenant nous visons le leadership mondial", assure Tom Bellekens, le CEO de TCR.

Bellekens a succédé, lors d’une transition bien préparée, à Marc Delvaux le 1er octobre et ce dernier continue encore à assurer quelques missions. La structure actionnariale, depuis 2016, se compose de 3i Infrastructure, à 45%, tout comme DWS (Deutsche Bank), les 10% restants étant aux mains du management. Bellekens ne manque pas d’ambition pour TCR: "Dans cinq ou six ans, notre chiffre d’affaires pourrait atteindre les 350 millions d’euros. Il y a encore des terrains vierges sur notre carte, comme la Chine ou l’Inde, mais on ne peut pas se développer partout à la fois et ces marchés sont compliqués. Un jour, cela se fera peut-être, mais comptons quand même cinq ans avant de partir à l’assaut."

À l’assaut? Chez TCR, cela signifie plus généralement acquérir des acteurs sur place et y appliquer le modèle de location, plutôt que de partir de zéro en solo: "Cela va plus vite que se développer soi-même dans un milieu concurrentiel", sourit-il.

La recette du succès

Lorsqu’on demande à Tom Bellekens comment une société belge peut se hisser progressivement à la première place mondiale de son secteur ultra-spécialisé, il répond en trois points: "Tout d’abord, nous sommes connus pour investir à long terme (10 à 15 ans); ensuite, de par notre actionnariat, nous avons un accès facile et bon marché au capital; enfin, notre réseau est mondial, ce qui permet un support permanent à la clientèle."

Si cette recette est aussi simple, n’y a-t-il pas alors un danger d’être copié? "C’est évident! On commence à connaître notre modèle et nos nouveaux concurrents se lancent surtout sur les marchés locaux. Mais dites-vous bien qu’il y a plus de candidats que de réels concurrents car disposer d’un charroi de véhicules de piste performants demande beaucoup d’outils et d’investissements." Et l’homme d’ajouter: "Notre force est notre taille: plus on croît, plus on est capable d’absorber les risques d’investissement."