L'internet à haut débit dans l'avion, c'est pour maintenant

Jusqu'à présent la technologie de l'internet à bord des avions n'en était qu'à ses balbutiements. Le wifi est pourtant déjà proposé par de nombreuses compagnies. Une petite dizaine de compagnies permettent aux voyageurs de surfer gratuitement grâce au wifi. L'offre gratuite reste souvent limitée à une poignée de méga-bytes (Mb), elle est parfois conditionnée à l'achat d'un billet en 'classe affaires' ou devient payante dès qu'on dépasse un certain volume de données. Pionnière en la matière, Emirates, dont la plupart de ses Airbus A380 sont équipés du wifi, propose la gratuité sur les 10 premiers Mb, soit un peu plus de deux minutes de vidéo en streaming, et demande 1 dollar pour 500 Mb supplémentaires.

"Une fiabilité et une vitesse sans précédent"

"EAN fournira aux passagers des compagnies aériennes européennes un accès wifi d'une fiabilité et d'une vitesse sans précédent (...). L'objectif est de transformer l'expérience passager et de révolutionner le modèle économique des court-courriers en libérant de nouveaux flux de revenus annexes pour les compagnies aériennes."

En partenariat avec Deutsche Telekom, Inmarsat pourra donc "associer l'internet en vol via satellite avec un réseau terrestre et faire du haut débit dans les avions une réalité pour les appareils de transport régional", comme l'indique le groupe britannique dans un communiqué. Autrement dit, les deux partenaires ont l'autorisation d'installer des stations terrestres sur le territoire français. Celles-ci permettront d'augmenter la capacité du satellite Inmarsat S-Band lancé en juin 2017. En vitesse de croisière, le programme imaginé par Inmarsat se reposera sur un réseau terrestre de trois cents stations installées dans tous les pays de l'Union européenne ainsi qu'en Suisse et en Norvège. De quoi fournir "aux passagers des compagnies aériennes européennes un accès wifi d'une fiabilité et d'une vitesse sans précédent",selon les dires de Philip Balaam, président d'Inmarsat Aviation.